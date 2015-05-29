Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?

Sinemalarda bu hafta 2 yerli 8 yabancı 10 film vizyona giriyor. Bu hafta izleme olanağı bulacağımız filmler şöyle:

"Kan Kardeş, San Andreas Fayı, Savaşçı, İyi Bir Yalan, Seninle Bir Ömür, Paramparça, Ölüm Fısıltısı, Yak: Sevimli Dev, Hayalet Dayı, Pişt"

Kan Kardeş

Merakla beklenen suç dramı örneği olan film, hapisten çıktıktan sonra yeniden Avustralya'nın suç dünyasına giren ve yaşadığı kötü anılardan kurtulmak için çaba harcayan 19 yaşındaki bir gencin dramını konu alıyor.

Gerçekte yaşamış bir banka hırsızı olan Brenden Abbott ve onun çırağı Brendan Berichon'dan esinlenilmiş filmin başrolünde azılı soyguncuyu Ewan McGregor canlandırırken, genç çırak rolünde son dönemin parlayan yıldızı Brenton Thwaites bulunuyor.

San Andreas Fayı

Brad Peyton'un yönettiği ve Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino ile Colton Haynes'in oynadığı "San Andreas Fayı", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmlerden.

Başrolünde Dwayne Johnson’ın ve Kylie Minogue'nun da rol aldığı felaket filminin konusu şöyle:

"Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Fransisco'ya, tek kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar ancak kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ne zaman 'En kötüsü artık bitti' diye düşünseler, başlarına daha da kötüsü gelecektir."

Savaşçı

James Rolleston, Lawrence Makoare, Xavier Horan, Rena Owen, Te Kohe Tuhaka ile Raukura Tarei'nin oynadığı filmin yönetmenliğini Toa Fraser yaptı.

"Apocalypto", "Son Mohikan" ve "Conan" gibi filmlerin izinden giden "Savaşçı", izleyiciye Maoriler'in dünyasında epik ve yenilikçi bir aksiyon sunuyor. Eski bir dönemde geçen filmde, babası ve tüm kabilesi öldürülen genç bir savaşçının intikam hikayesi işleniyor.

İyi Bir Yalan

Oscar adaylı Philippe Falardeau'nun yönettiği filmin başrolünde Oscar ödüllü Reese Witherspoon oynuyor.

Sudanlı 3 gencin hayatta kalma ve zafer hikayesini konu alan filmde başrol oyuncusu Reese Witherspoon'a, çocukluklarında filmde gösterilenden pek de farklı olmayan bir iç savaş geçirmiş Sudanlı aktörler Arnold Oceng, Ger Duany, Emmanuel Jal ve Kuoth Wiel eşlik ediyor.

Seninle Bir Ömür

Scott Eastwood, Britt Robertson, Alan Alda ile Jack Huston'un oynadığı filmin yönetmenliğini George Tillman Jr. yaptı.

Dram türündeki filmde, Ünlü New York Times yazarı Nicholas Sparks, aşk, bilgelik ve deneyim içeren bir kutu eski mektupla, sevginin anlamını ve gerçek değerleri yeniden keşfeden iki gencin sıra dışı aşk hikayesini izleyiciye sunuyor.

Paramparça

Claudia Llosa'nın yönettiği ve Jennifer Connelly, Cillian Murphy, Melanie Laurent ile William Shimell'in oynadığı film, yaklaşık 20 yıl sonra zor durumdaki bir annenin terketmek zorunda kaldığı oğluyla yüzleşmesini konu alıyor.

Ölüm Fısıltısı

İrlanda yapımı korku filmi "Ölüm Fısıltısı"nın başrolünde Rupert Evans, yönetmen koltuğunda ise Ivan Kavanagh oturuyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Film arşivciliği yapan David, karısı Alice'in kendisini aldattığından şüphelenmektedir. David'in sıkıntıları, yaşadıkları evin geçmişte vahşi bir cinayete sahne olduğunu öğrenmesiyle farklı bir boyut alacaktır."

Yak: Sevimli Dev

Tayland yapımı çizgi film, iki farklı robotun bir araya gelip, yaratıcılarını bulmak için atıldıkları macerayı konu alıyor.

Hayalet Dayı

Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği filmin başrolünde Settar Tanrıöğen, Ozan Özcan ve Caner Özyurtlu yer alıyor.

Komedi türündeki film, kirli geçmişi yüzünden arafta kalan bir hayalet ve onun yaşadığı eve taşınan iki gencin hikayesini anlatıyor.

Pişt

Yönetmenliğini Can Sarcan'ın yaptığı filmin başrollerinde sosyal medyadan tanınan Oğuzhan Uğur, Doğa Konakoğlu ve Mustafa Ak oynuyor.

Başroldeki bu üçlüye Zeki Yılmaz, Murat Serezli, Ali Güney ve Betül Arım eşlik ediyor.

Filmde, çocukluktan arkadaş olan üç gencin arka arkaya yaşadıkları travmatik olaylar nedeniyle ağır depresyona girerek bir kliniğe yatırılmaları konu ediliyor.