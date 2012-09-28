Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Yönetmen Sinan Çetin'in ''Çanakkale Çocukları'' isimli, ''dram, savaş ve tarih'' türündeki filmi, bu hafta seyirciyle buluşacak.

Yönetmen Sinan Çetin'in ''Çanakkale Çocukları'' isimli, ''dram, savaş ve tarih'' türündeki filmi, bu hafta seyirciyle buluşacak. Başrollerini Haluk Bilginer, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Wilma Elles ve Cemo Çetin'in paylaştığı filmde bir annenin, çocuklarını savaştan alma çabası anlatılıyor.

Haftanın diğer yerli filmi ise ilk kez yönetmen koltuğuna oturan oyuncu Özgür Özberk'in ''N'apcaz Şimdi'' isimli yapıtı.

Filmde Özge Özberk, Ufuk Özkan, Zeynep Beşerler, Ebru Kocaağa ile Didem Uzel rol alıyor.

Dram, korku, ve gerilimi bir arada bulmak isteyen sinemaseverlerin beğeniyle izleyeceği ''Rec 3: Diriliş'' filminin yönetmen koltuğuna aynı zamanda filmin senaristi de olan Paco Plaza oturuyor.

2012 İspanya yapımı serinin 3. filminde; başrolleri Leticia Dolera ve Diego Martin paylaşıyor.

Senaristliğini Alex Garland ve Carlos Ezquerra'nın yaptığı filmde Lena Headey, Karl Urban, Domhnall Gleeson, Olivia Thirlby rol alıyor.

Woody Allen'ın ''Roma'ya Sevgilerle'' isimli filmi de bu hafta vizyona giriyor.

Filmde, Penelope Cruz, Ellen Page, Roberto Benigni, Alec Baldwin rol alıyor.