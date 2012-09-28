T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta 2'si yerli, 4 film vizyona girecek

28 Eylül 2012 12:01

Yönetmen Sinan Çetin'in ''Çanakkale Çocukları'' isimli, ''dram, savaş ve tarih'' türündeki filmi, bu hafta seyirciyle buluşacak.

Yönetmen Sinan Çetin'in ''Çanakkale Çocukları'' isimli, ''dram, savaş ve tarih'' türündeki filmi, bu hafta seyirciyle buluşacak. Başrollerini Haluk Bilginer, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Wilma Elles ve Cemo Çetin'in paylaştığı filmde bir annenin, çocuklarını savaştan alma çabası anlatılıyor.

Haftanın diğer yerli filmi ise ilk kez yönetmen koltuğuna oturan oyuncu Özgür Özberk'in ''N'apcaz Şimdi'' isimli yapıtı.

Filmde Özge Özberk, Ufuk Özkan, Zeynep Beşerler, Ebru Kocaağa ile Didem Uzel rol alıyor.

Dram, korku, ve gerilimi bir arada bulmak isteyen sinemaseverlerin beğeniyle izleyeceği ''Rec 3: Diriliş'' filminin yönetmen koltuğuna aynı zamanda filmin senaristi de olan Paco Plaza oturuyor.

2012 İspanya yapımı serinin 3. filminde; başrolleri Leticia Dolera ve Diego Martin paylaşıyor.

Senaristliğini Alex Garland ve Carlos Ezquerra'nın yaptığı filmde Lena Headey, Karl Urban, Domhnall Gleeson, Olivia Thirlby rol alıyor.

Woody Allen'ın ''Roma'ya Sevgilerle'' isimli filmi de bu hafta vizyona giriyor.

Filmde, Penelope Cruz, Ellen Page, Roberto Benigni, Alec Baldwin rol alıyor.

ETİKETLER

sinemafilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24