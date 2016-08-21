Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta vizyona giren filmler arasında, aksiyondan komediye; animasyondan drama toplamda 5 yapım bulunuyor
21 Ağustos 2016 00:06
Bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girdi. Haftanın yapımları arasında, uzun süredir oldukça merak edilen, seslendirmelerinde Keanu Reeves, Renée Zellweger ve Gugu Mbatha-Raw'ın bulunduğu, yönetmenliğini ise Courtney Hunt'ın üstlendiği 'Yüce Adalet' filmi de bulunuyor.
Haftanın merak edilen filmlerinden olan Yüce Adalet, dram dolu hikayesi ile dikkatleri çekiyor. Başrlollerinde Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw gibi isimleri barındıran filmin yönetmenliğini ise Courtney Hunt üstleniyor.
'Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV'
Yönetmen: Takeshi Nozue
Oyuncular: Gô Ayano, Aaron Paul, Shiori Kutsuna
Tür: Animasyon, Fantastik, Macera, Aksiyon
Süre: 110 dk.
Haftanın aksiyon dolu animasyon yapımı olan Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV, özellikle oyun sevenleri yakından ilgilendiriyor. Yönetmenliğini Takeshi Nozue'nin üstlendiği filmin seslendirmelerinde ise Gô Ayano, Aaron Paul ve Shiori Kutsuna yer alıyor.
Tüm Dünyaca tanınan kült karakterlerden olan Barbie yeni filmi olan Barbie: Uzay Macerası ile karşımızda. Yapımın seslendirmelerinde ise Figen Sumeli, Kerem Kobanbay ve Işıl Kılıç bulunuyor.
'Viral'
Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman
Oyuncular: Sofia Black D'Elia, Analeigh Tipton, Travis Tope
Tür: Korku, Bilimkurgu
Süre: 89 dk.
19 Ağustos haftasının korku filmlerinden olan Viral, Emma adlı karakterin gerilim dolu hikayesine odaklanıyor. Yapımın başrollerinde ise Sofia Black D'Elia, Analeigh Tipton ve Travis Tope yer alıyor.
'Bol Şans'
Yönetmen: Gökhan Yılmaz
Oyuncular: Burçin Abdullah, Selim Gülgören, Atıf Emir Benderlioğlu
Tür: Dram
Süre: 96 dk.
Haftanın yerli yapımı olan Bol Şans, dram türünde başarılı bir film. Başrollerinde Burçin Abdullah, Selim Gülgören ve Atıf Emir Benderlioğlu'nu bulunduran filmin yönetmenliğini ise Gökhan Yılmaz üstleniyor.