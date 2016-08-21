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Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta vizyona giren filmler arasında, aksiyondan komediye; animasyondan drama toplamda 5 yapım bulunuyor

21 Ağustos 2016 00:06

Bu hafta 1'i yerli 5 film  vizyona girdi. Haftanın yapımları arasında, uzun süredir oldukça merak edilen, seslendirmelerinde Keanu Reeves, Renée Zellweger ve Gugu Mbatha-Raw'ın bulunduğu, yönetmenliğini ise Courtney Hunt'ın üstlendiği 'Yüce Adalet' filmi de bulunuyor.

 

'Yüce Adalet'

 

Yönetmen: Courtney Hunt

Oyuncular: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw

Tür: Dram

Süre: 94 dk.

Haftanın merak edilen filmlerinden olan Yüce Adalet, dram dolu hikayesi ile dikkatleri çekiyor. Başrlollerinde Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw gibi isimleri barındıran filmin yönetmenliğini ise Courtney Hunt üstleniyor.

 

'Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV'

 

Yönetmen: Takeshi Nozue

Oyuncular: Gô Ayano, Aaron Paul, Shiori Kutsuna

Tür: Animasyon, Fantastik, Macera, Aksiyon

Süre: 110 dk.

Haftanın aksiyon dolu animasyon yapımı olan Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV, özellikle oyun sevenleri yakından ilgilendiriyor. Yönetmenliğini Takeshi Nozue'nin üstlendiği filmin seslendirmelerinde ise Gô Ayano, Aaron Paul ve Shiori Kutsuna yer alıyor.

 

'Barbie: Uzay Macerası'

 

Yönetmen: Andrew Tan

Oyuncular: Figen Sumeli, Kerem Kobanbay, Işıl Kılıç

Tür: Animasyon

Süre: 75 dk.

Tüm Dünyaca tanınan kült karakterlerden olan Barbie yeni filmi olan Barbie: Uzay Macerası ile karşımızda. Yapımın seslendirmelerinde ise  Figen Sumeli, Kerem Kobanbay ve Işıl Kılıç bulunuyor.

 

'Viral'

 

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Oyuncular: Sofia Black D'Elia, Analeigh Tipton, Travis Tope

Tür: Korku, Bilimkurgu

Süre: 89 dk.

19 Ağustos haftasının korku filmlerinden olan Viral, Emma adlı karakterin gerilim dolu hikayesine odaklanıyor. Yapımın başrollerinde ise Sofia Black D'Elia, Analeigh Tipton ve Travis Tope yer alıyor.

 

'Bol Şans'

 

Yönetmen: Gökhan Yılmaz

Oyuncular: Burçin Abdullah, Selim Gülgören, Atıf Emir Benderlioğlu

Tür: Dram

Süre: 96 dk.

Haftanın yerli yapımı olan Bol Şans, dram türünde başarılı bir film. Başrollerinde Burçin Abdullah, Selim Gülgören ve Atıf Emir Benderlioğlu'nu bulunduran filmin yönetmenliğini ise Gökhan Yılmaz üstleniyor.

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