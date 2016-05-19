Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte bu hafta vizyona giren filmler:

"Alamet-i Kıyamet: Tarikat"

Doğa Can Anafarta’nın yönettiği ve Büşra Çubukçuoğlu, Funda Ersin, Murat Onuk ile Doğuş Gün Demir'in oynadığı "Alamet-i Kıyamet: Tarikat" izleyici ile buluşacak.

Filmde, Çubukçuoğlu'nun canlandırdığı, hamile olan ve tuhaf komşularıyla garip bir apartmanda yalnız yaşayan Elif karakterinin hayatının bazı olaylar nedeniyle karabasana dönmesi anlatılıyor.

Korku türündeki film, 1999 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan gizemli olaylara farklı bir bakış açısından bakıyor.

"Misafir"

Zümrüt Erkin, Tamer Levent, Ayten Uncuoğlu ile Hale Akınlı'nın oynadığı filmin yönetmenliğini Mehmet Eryılmaz yaptı.

İlk filmi "Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi”nin yanı sıra dramatik belgesel filmlere imza atan Mehmet Eryılmaz, ikinci uzun metraj filmi olan "Misafir"in senaryosunu da kendi kaleme aldı.

Anne kız ilişkisini, ölüm teması çerçevesinde işleyen ve aile içi cinsel taciz meselesini alt hikaye bağlamında ele alan film, genel planda hayata tutunamayan insanların hikayesini anlatıyor.

"İyi Adamlar"

Shane Black'ın yönettiği filmde, Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice ile Matt Bomer oynuyor.

70'lerde Los Angeles'ta geçen ve iki özel dedektifin macerasını konu alan film özetle şöyle:

"Los Angeles'ta, şanslı ama sakar özel dedektif Holland March ve dikkatli araştırmacı Jackson Healy bir gizemi çözmek için bir araya gelir. Birlikte herkesin aradığı ve önemli bir sırrı saklayan kayıp kızı bulmaları gerekmektedir. Bu kız, ünlü bir film yıldızı olan Misty Mountain'ın gizemli ölümünü çözebilecek bilgilere sahip tek kişidir. Bu araştırma esnasında iki özel dedektif kendilerini yüksek statüdeki devlet yetkililerinin hedefinde bulurlar."

"Yakışıklı Rocky"

Nishikant Kamat'ın yönettiği gerilim ve aksiyon türündeki film, Goa'da işlettiği dükkanıyla mütevazı bir yaşam süren "Rocky" lakaplı Kabir Ahlawat'ın, sekiz yaşındaki bir kızı kaçıran uyuşturucu mafyasıyla girdiği intikam odaklı mücadeleyi konu ediniyor. 2014 yapımı Hollywood filmi "John Wick"in baz alındığı ve Bollywood draması ögeleriyle süslenmiş bu Hint yapımının başrollerinde John Abraham ile çocuk oyuncu Diya Chalwad'ın yanı sıra yardımcı rollerde Shruti Haasan, Nishikant Kamat ve Sharad Kelkar yer alıyor.

"Başımın Belası"

Başrollerini Jason Sudeikis ve Rebecca Hall'un paylaştığı filmde ikiliye, Joe Manganiello, Dianna Agron ve Blythe Danner gibi oyuncular eşlik ediyor.

Ünlü bir müzisyen olan eşini kaybetmenin acısını atlatamamış genç bir gazetecinin, eşinin hayatını anlatan bir biyografi kaleme almaya niyetlenmesinin ardından; New York'tan genç kadının yaşadığı kasabaya gelen bir üniversite hocasının da aynı amaçla müzisyenin hayatıyla ilgilenmesi ile ikili arasında oluşan bağı anlatan filmin yönetmen koltuğunda Sean Mewshaw bulunuyor.

"Annemle Geçen Yaz"

Brezilya sinemasının tanınan yönetmenlerinden Anna Muylaert'in beyazperdeye taşıdığı filmde Camila Mardila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli ile Michel Joelsas oynuyor.

Aile, iktidar ve sevgiye dair mizahla harmanlanan traji-komik filmin hikayesi özetle şöyle:

"Val, işini ciddiye alan bir hizmetçidir. Kızı Jessica'yı yetiştirmeleri için Brezilya'nın kuzeyindeki akrabalarının yanına bırakan Val, Sao Paulo'da zengin bir ailenin yanında sevgi dolu bir dadı olarak çalışmaktadır. Jessica 13 yıl sonra annesini ziyarete geldiğinde, annesinin ailenin yanında bir köle gibi çalışmasından rahatsız olur ve tepki gösterir. Bu beklenmedik tutumundan evdeki herkes etkilenmeye başlar."

"7. Gün"

Kelvin Tong'un yönettiği filmin başrollerini Elizabeth Rice ve Matthew Settle paylaşıyor.

Korku türündeki film, başarılı bir gazetecilik geçmişi olan genç bir kızın, kız kardeşinin esrarengiz ölümü üzerine Singapur'a gitmeye karar vermesi ve ardından karşılaştığı gizem dolu olaylar konu ediliyor.