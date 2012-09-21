Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı ''Araf'' vizyona giriyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı haftanın yerli yapımı ''Araf''ın yapımcılığını Serkan Çakarer üstlendi. Özcan Deniz, Nihal Yalçın, Neslihan Atagül, Yasemin Conka, Erol Babaoğlu, Can Başak, Feride Karaman, Ilgaz Kocatürk ve Barış Hacıhan'ın rol aldığı filmin konusu şöyle:

''Zehra ve Olgun, bir otoban üstünde kurulu, her şeyin gelip geçici akarak yaşandığı, devasa bir benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç değişmeyen bir monotonlukta, sanki bir gün hayatlarının birden bire değişivereceği beklentisi ve hayalinde çalışarak yaşarlar. Bir gün aniden beliriveren bu beklenti acaba onları arafta kalmaktan çıkarabilecek midir?''

Dax Shepard'ın yönettiği ''Vur ve Kaç'' filminin oyuncuları arasında Bradley Cooper, Kristen Bell, Kristin Chenoweth, Michael Rosenbaum, Joy Bryant, David Koechner, Ryan Hansen, Tom Arnold, Beau Bridges, Steve Agee, Carly Hatter ve Cameron Cruz yer alıyor.

Çocukluk hikayesi gerçekleşen ve oyuncak ayısı canlanan bir yetişkin hikayesinin anlatıldığı ''Ayı Teddy'' sevimli bir ayı ve onun sahibi ile arasında geçen hikayeyi anlatıyor.

Frederic Beigbeder'in, aynı adlı romanından, yazarın kendisi tarafından uyarlanıp, yönetilen ''Aşkın Ömrü 3 Yıldır'', ilişkiler, aşk ve hayat üzerine eğlenceli bir romantik komedi.

David Ayer'ın yazıp yönettiği ''Tehlikeli Takip'' (End Of Watch), filminin oyuncuları arasında Jake Gyllenhaal, Anna Kendrick, Natalie Martinez, America Ferrera, Michael Pena, Frank Grillo, Kristy Wu, Fernando Lara, Gene Hong, Cody Horn, Cynthia Harmon ve Mckinley Freeman yer alıyor.