Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte o filmler:

LAL GECE

Reis Çelik'in yönettiği ve İlyas Salman, Dilan Aksüt, Mayşeker Yücel, Sabri Tutal, Sercan Demirkaya ile Ahmet Aydın'ın oynadığı “Lal Gece” adlı film, gerçek bir hikayeden yola çıkarak “çocuk gelin” dramını farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarıyor. Ardahan'da geçen yılın mart ayında çekilen film, Anadolu'da bir köy düğünü ile başlıyor ve küçük yaşta evlendirilmeye zorlanan bir genç kızın düğün gecesi çektiği sıkıntıları konu alıyor. Film, küçük bir kız ile gençlik yıllarını cezaevinde tüketen yaşlı bir adamın süregelen kan davasını durdurabilmek için yaptıkları evliliği ve gerdek gecesinde girdikleri odada hissettiklerini anlatıyor.

SAVAŞIN ÇİÇEKLERİ / THE FLOWERS OF WAR

Yimou Zhang'ın yönettiği tarih ve dram içerikli “Savaşın Çiçekleri” (The Flowers Of War) adlı filmde, Christian Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang ile Tianyuan Huang'ın rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle: “1937 yılında Japonya, Çin'in başkenti olan Nanjing'i işgal ettiğinde resmi olmayan rakamlara göre 300 bin Çinli katledilir. Çin ve Japonya arasında gerçekleşen savaşta tüm şehir bombalanmıştır. Vefat eden yerel papazın cenazesine yeni bir papaz katılır. Manastır öğrencileri ile fahişeler arasında kalan papazın yaşadığı bu ikilem, fedakarlığı ve onuru keşfetmesini sağlar.”

KORKU EFENDİSİ / SINT

2011 Tribeca Film Festivali'ne katılan “Korku Efendisi” (Sint), 2010 kasım-aralık aylarında Hollanda Box Office Listesi'nde 1 numara oldu. İzleyenlere aksiyon ve gerilimi bir arada yaşatan filmde Huub Stapel, Egbert Jan Weeber ve Caro Lenssen rol alıyor. Dick Maas'in yönettiği filmde, efsanaye göre Aziz Nikolas ülkeyi haraca bağlayan ve çocukları kaçıran kötü bir adamı canlandırıyor. Filmde, halkın ayaklanmasıyla beraber vahşice öldürülen Aziz Nikolas, ölümünden sonra dolunayla beraber öcünü almak için geri geliyor.

BENİ YARGILAMA / Nessuno Mi Puo Giudicare

Yönetmenliğini Massimiliano Bruno'nun yaptığı “Beni Yargılama” (Nessuno Mi Puo Giudicare) adlı filmde Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta oynuyor. Komedi türündeki filmde şunlar konu ediliyor: “Alice Roma'nın kuzeyinde muhteşem villasında oğlu ve 3 hizmetçisiyle zengin ve mutlu bir hayat yaşamaktadır. Tek işi hizmetçilerine emirler yağdırmak ve partiler düzenlemektir. Beklenmeyen bir kazada kocası ölünce kendisini beş kuruşsuz, evsiz barksız çocuğuyla sokakta bulur. Hayatı kâbusa dönmüştür. Kendilerini geçindiremedikleri için sosyaL hizmetler çocuğunu elinde alacaktır... Alice dünyanın en eski işini yapmaya karar verir, fakat başına gelecekleri asla tahmin edememiştir.”

KABUS / FAIRYTALE

Christian Bisceglia ile Ascanio Malgarini'nin yönettiği ve Harriet MacMasters Green, Sabrina Jolie Perez, Jarreth J. Merz ile Matt Patresi'nin oynadığı “Kabus” (Fairytale) filmi ise gerilim türünde. Filmde, eşinden boşanan Sophia'nın, kızı Helena'yı da yanına alarak yeni bir hayata başlamak üzere uzak bir şehirde taşındıkları evlerinde başlarından geçen gizemli olaylar anlatılıyor.