Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte o filmler:

Cehennem Melekleri 2 / The Expendables 2

Aksiyon filmlerinin efsanevi oyuncusu Sylvester Stallone hayranları ise bu hafta “Cehennem Melekleri: 2” ile mutlu olacak. Simon West'in yönettiği filmde, usta oyuncuya, günümüzdeki yeni aksiyon yıldızı Jason Statham, Dolph Lundgren, Bruce Willis ve Jet Li gibi her biri birbirinden ünlü oyuncular eşlik ediyor.

Filmin konusu şöyle:

“Cehennem Melekleri Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) liderliğinde yeniden bir araya geliyorlar. Fakat bu sefer mesele biraz kişisel. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak.”

360

Dram türündeki “360” adlı filmde, Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz başrolleri paylaşıyor.

Arthur Schnitzler'ın klasik eseri “La Ronde”den esinlenilen senaryo ise Peter Morgan tarafından kaleme alınmış. Farklı şehirlerde, farklı yaşamlar süren insanların hayatlarını, 21'inci yüzyıla özgü, heyecanlı bir aşk hikayesi çevresinde kurgulayan filmin yönetmenliğini, “Tanrılar Şehri” ve “Körlük” filmleriyle tanınan Fernando Meirelles üstleniyor.

Vampir Avcısı: Abraham Lincoln / Abraham Lincoln: Vampire Hunter

Yönetmenliğini Timur Bekmambetov'un yaptığı “Abraham Lincoln: Vampir Avcısı” ise eski ABD başkanlarından Lincoln'ü başrole koyan fantastik hikayesiyle dikkati çekiyor. Klasik konulara getirdiği farklı yaklaşımlarla ün kazanan ve daha önce Jane Austen'in klasik eseri “Aşk ve Gurur”u bir zombi hikayesi şeklinde yorumlayan yazar Seth Grahame-Smith'in aynı isimli romanından uyarlanan film, iç savaşın en önemli ikonlarından olan eski ABD başkanını çok farklı bir karaktere büründürerek, izleyiciyi şaşırtıyor. Filmin konusu şöyle: 19. yüzyılda Avrupa, neredeyse vampirlerin işgali altındadır. Abraham Lincoln'ün ailesi, vatanlarından yeni dünya topraklarına vampirin zulmünden kaçarak gelmiştir. Fakat kısa sürede genç Abraham, burada da ailesini vampirler yüzünden kaybedecektir. İntikam yemini eden Abraham büyük oynar ve Amerika topraklarına başkan seçilir. 11 Güney Eyaleti ile Washington yönetimi arasında çıkan iç savaş, vampirler ve insanlar arasındaki geçen iktidar mücadelesine dönüşecektir. Lincoln, vampirlerin kökünü kurutmaya kararlıdır.

Tinkerbell: Gizemli Kanatlar / Tinker Bell: Gizemli Kanatlar

Haftanın son filmi; animasyon türündeki “Tinkerbell: Gizemli Kanatlar” ise çocukları ve animasyon meraklısı yetişkinleri sevindirecek. Disney'in 3 boyutlu animasyonunda, Tinker Bell ve peri arkadaşlarının maceraları konu ediliyor. Film, izleyicisini “Kış Ormanı”nın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkartıyor. Burada merak ve macera duygusuyla Tinker Bell, inanılmaz bir keşifte bulunuyor ve dünyasını önlenemez bir şekilde değiştirecek bir sırrı gün yüzüne çıkartıyor.