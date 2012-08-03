Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte o filmler:

D@BBE: BİR CİN VAKASI

“Dabbe” serisinin üçüncü ve son filmi “D@bbe: Bir Cin Vakası” haftanın tek yerli yapımı. Korku-gerilim türündeki filmin yönetmenliğini senaryosunu kaleme alan Hasan Karacadağ yaptı. Başrollerini Koray Kadirağa, Elif Erdal, Elçin Atamgüç, Ceren Sertaç, Su Burcu Yazgı, Mete Şahinoğlu, Nalan örgüt, İsmail Yıldız, Pervin Bağdat, Nihan Aypolat'ın paylaştığı ve Türk psikiyatri tarihine Ceyda T. kayıtları olarak geçen bir olaydan esinlenilen film, Ceyda T. ve ailesinin söz konusu video görüntüleri ve adli kayıtları kurgulanarak oluşturuldu.

NE ADAM AMA

Yönetmenliğini Matthias Schweighöfer'in yaptığı ve başrollerinde Sibel Kekilli'nin rol aldığı “Ne Adam Ama” adlı film de vizyona girecek. Thomas Kretschmann, Nora Tschirner, Matthias Schweighöfer, Katharina Schüttler, Pasquale Aleardi'nin de rol adığı romantik-komedi dalındaki Almanya yapımı filmde, aşk hayatında hep kaybeden tarafta olan Alex'e yardım etmeye karar veren Okke, arkadaşına, nasıl maço olunacağı ve kadınları nasıl etkileyeceği konusunda dersler vermeye başlar.

ESARET

62. Berlin Film Festivali'ne katılan “Esaret” Fransız senarist, yönetmen Frederic Videau'nun, üçüncü defa yönetmen koltuğuna oturuyor. Filmde, Agathe Bonitzer, Reda Kateb, Helene Fillieres rol aldı. Filmde, Gaelle'nin, kendisini kaçıran ve 8 yıl tutsak eden Vincent'e olan nefretinin sevgiye dönüşmesini anlatılıyor.

BU GECE BENİMSİN

Senaryosunu Thomas Leveritt'in yazdığı ve David Mackenzie yönettiği “Bu Gece Benimsin” filminin oyuncuları arasında Natalia Tena, Sophie Wu, Ruta Gedmintas, Luke Treadaway yer alıyor. ABD yapımı komedi müzikal türündeki film, birbirine düşman olan iki rock yıldızının 24 saat boyunca birbirlerine kelepçeli olarak bağlı kalmaları üzerine odaklanıyor. Filmde, üstelik ikili bir müzik festivalinde de sahne alıp, konser verecek.

GÖKYÜZÜNDE BİR AYNA

Iciar Bollain'in yönettiği ve Veronica Echegui, Saumyata Bhattarai, Norbu Tsering Gurung ile Montserrat Alcoverro'nun oynadığı “Gökyüzünde Bir Ayna” da haftanın vizyona girecek filmleri arasında bulunuyor. Film, Katmandu'da aşırı yoksulluk ve içler acısı bir eğitim sistemiyle karşılaşan Katalan öğretmen Laila'ın varoşlardaki çocukları eğitmeye yönelik projesini anlatıyor. Laila, filmde öğretmen bir arkadaşı ve yeni kocasının yardımıyla Nepal toplumunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

EVA

Vizyona girecek bir diğer film olan “Eva”, robot programcısı Alex Garel'in mezun olduğu üniversitede yeni bir proje üzerinde çalışmak için doğup, büyüdüğü kente dönmesini anlatıyor. Oyuncuları arasında, Daniel Brühl, Alberto Ammann, Marta Etura, Lluis Homar'ın yer aldığı dram türündeki filmi Kike Maillo yönetti.

BASKIN

Haftanın bir diğer filmi oyuncuları arasında Iko Uwais, Tegar Satrya, Pierre Gruno, Yayan Ruhian, Ray Sahetapy, Joe Taslim, Verdi Solaiman'ın yer aldığı “Baskın”. Yönetmenliğini Gareth Evans'ın yaptığı ABD-Endonezya yapımı aksiyon-gerilim türündeki film, her katı, farklı suçlulardan hüküm giymiş insanların oturduğu bir apartmanda yaşananları konu ediniyor.

TEPEDEKİ EV

Vizyondaki tek animasyon film ise “Tepedeki Ev”... Beş kişilik bir ailenin en büyük oğlu Umi'nin babasını Kore Savaşı sırasında kaybetmesi sonrasında yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyan filmi, Goro Miyazaki'nin yönetti. Filmin senaryosunu Hayao Miyazaki, Chizuru Takahashi, Tetsuo Sayama, Keiko Niwa'dan oluşan bir ekip tarafından yazıldı.