Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta vizyona giren "Yenilmezler" Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Hawkeye ve Black Widow gibi süper kahramanları bir araya getirdi. Çizgi roman şirketi Marvel'in Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Hawkeye ve Black Widow gibi süper kahramanlarını bir araya getiren ''Yenilmezler'' (The Avengers), Amerika ile aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek. Geçen hafta 39 ülkede vizyona giren film, sadece hafta sonunda 178,4 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Başrollerini Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner ve Tom Hiddleston'un paylaştığı bu ekibe, Stellan Skarsgard'la Samuel L. Jackson eşlik ediyor.

İstanbul üzerine bir belgesel

Saraybosna Film Festivali'nden İnsan Hakları Ödülü'yle dönen, SİYAD En İyi Belgesel ödüllü ''Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir'', İstanbul'u nefes alınamaz hale getiren sistemin ilmek ilmek nasıl örüldüğünü anlatan bir belgesel. İmre Azem'in yönettiği film, Türkiye'de ilk defa filmin samimiyetine ve niteliğine inanan insanların, bireysel katkılarıyla (kitlesel fonlama) gerçekleştirildi.

Mustafa Nuri'nin 'Vücut' filmi

Mustafa Nuri'nin ''Vücut'' filmi, 40'lı yaşlarının sonunda, eski bir porno oyuncusunun hikayesini anlatıyor. Filmde Hatice Aslan, Hakan Kurtaş, Cengiz Bozkurt, Şeyla Halis, Şebnem Dilligil, Neslihan Yeldan ve İlayda Süren rol alıyor.

Bir töre hikâyesi

''Ateşin Düştüğü Yer'', gerçek bir üçüncü sayfa haberinden yola çıkan bir İsmail Güneş filmi. Filmde, Hakan Karahan, Elifcan Ongurlar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Abdulah Şekeroğlu, Katharina Weithaler, Dean Baykan, Serhan Süsler, Oğuzhan Şekeroğlu gibi isimler rol alıyor.

Paris sokaklarında 'Deve olan pire'nin hikâyesi

Yönetmenliğini Bibo Bergeron'un yaptığı animasyon filmi ''Paris'te Çılgın Macera'' (Un Monstre A Paris - A Monster In Paris) Türkçe dublajlı olarak ve 3D seçeneğiyle vizyona giriyor. Filmin hikayesi, 1900'lü yılların başında Paris'te geçiyor.

Bir deniz altı hikâyesi

Yönetmenliğini Goh Aun Hoe'nun üstlendiği ''Sevimli Balık Pupi'' (Seefood), çocukları sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen bir animasyon filmi.