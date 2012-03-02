T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

48 yıl FBI'ın başında bulunan Edgar Hoover'ın hayatının anlatıldığı "J. Edgar" filminin başrolünde Leonardo DiCaprio ve Naomi Watts var.

02 Mart 2012 10:01

 

 
T24 - Bu hafta biri yerli olmak üzere üç film vizyona girecek.

 

Sen Kimsin?

 
\Yapımcılığını BKM Film'in, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği ''Sen Kimsin?''de, filmin senaryosunu da yazan Tolga Çevik, ilk sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak.
 
Toplam 283 kopya ile gösterime giren filmin konusu, şöyle:
 
''Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.''
 
 
 
 

CIA ajanlarının gizli savaşı

 
\Yönetmenliğini McG'nin üstlendiği ''İyi Olan Kazansın'' (This Means War) ise 100 kopyayla seyirci karşısına çıkacak.
 
Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon ve Chelsea Handler'ın rol aldığı aksiyon yüklü film, yakın arkadaş olan iki başarılı CIA ajanının (Chris Pine ve Tom Hardy), aynı kıza aşık olduklarını keşfetmeleriyle birbirlerine karşı başlattıkları gizli savaşı konu alıyor.
 
 
 
 
 
 
 

FBI'ın başında 50 yıl

 
\''J. Edgar'', Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başı olarak 50 yıl geçiren ve yaşadığı dönemde ABD'nin en güçlü adamı olan J. Edgar Hoover'ın hikayesini anlatıyor.
 
Oscar ödüllü Clint Eastwood, ''J. Edgar''ı, yine Oscar sahibi senarist Dustin Lance Black'in yazdığı senaryoyu temel alarak yönetti. Eastwood, filmin müziklerini de hazırladı.
 
Filmin başrolünü üstlenen Leonardo DiCaprio'ya, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas ve Judi Dench eşlik ediyor.
 
 
 
 
 

ETİKETLER

sinemaJ Edgarsen kimsinthis means war

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24