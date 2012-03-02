Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

T24 - Bu hafta biri yerli olmak üzere üç film vizyona girecek.

Sen Kimsin?

Yapımcılığını BKM Film'in, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği ''Sen Kimsin?''de, filmin senaryosunu da yazan Tolga Çevik, ilk sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak. Yapımcılığını BKM Film'in, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği ''Sen Kimsin?''de, filmin senaryosunu da yazan Tolga Çevik, ilk sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

Toplam 283 kopya ile gösterime giren filmin konusu, şöyle:

''Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.''

CIA ajanlarının gizli savaşı

Yönetmenliğini McG'nin üstlendiği ''İyi Olan Kazansın'' (This Means War) ise 100 kopyayla seyirci karşısına çıkacak. Yönetmenliğini McG'nin üstlendiği ''İyi Olan Kazansın'' (This Means War) ise 100 kopyayla seyirci karşısına çıkacak.

Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon ve Chelsea Handler'ın rol aldığı aksiyon yüklü film, yakın arkadaş olan iki başarılı CIA ajanının (Chris Pine ve Tom Hardy), aynı kıza aşık olduklarını keşfetmeleriyle birbirlerine karşı başlattıkları gizli savaşı konu alıyor.

FBI'ın başında 50 yıl

''J. Edgar'', Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başı olarak 50 yıl geçiren ve yaşadığı dönemde ABD'nin en güçlü adamı olan J. Edgar Hoover'ın hikayesini anlatıyor. ''J. Edgar'', Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başı olarak 50 yıl geçiren ve yaşadığı dönemde ABD'nin en güçlü adamı olan J. Edgar Hoover'ın hikayesini anlatıyor.

Oscar ödüllü Clint Eastwood, ''J. Edgar''ı, yine Oscar sahibi senarist Dustin Lance Black'in yazdığı senaryoyu temel alarak yönetti. Eastwood, filmin müziklerini de hazırladı.

Filmin başrolünü üstlenen Leonardo DiCaprio'ya, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas ve Judi Dench eşlik ediyor.