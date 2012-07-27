Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

İşte o filmler:

Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises)

Aksiyon, dram ve macera türündeki ABD, İngiltere ve Hindistan yapımı “Kara Şövalye Yükseliyor” filminin yönetmenliğini Christopher Nolan yaptı.Morgan Freeman, Christian Bale, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard ve Liam Neeson'un rol aldığı filmin senaryosunu ise Christopher ve Jonathan Nolan, David S. Goyer, Bob Kane kaleme aldı. Filmde, Talia al Ghul'un başını çektiği Gölgeler Birliği ve Talia'nın koruyucusu Bane'in (Tom Hardy) Batman'e savaş açması konu ediliyor.

Polis (Polisse)

Fransız yapımı dram türündeki “Polis” filminin yönetmenliğini Maiwenn Le Besco üstlendi. Riccardo Scamarcio, Nicolas Duvauchelle, Sandrine Kiberlain, Joey Starr, Marina Fois, Karole Rocher, Frederic Pierrot, Karin Viard ve Arnaud Henriet'in rol aldığı filmde, Paris Çocuk Koruma Birimi'nde çalışan Chrys, Nadine, Iris ve Fred'in hem kendi sorunları hem de pedofili gibi suçları araştırmaları süreci işleniyor.

Kayıp (Gone)

Yönetmenliğini Heitor Dhalia'nın yaptığı, dram ve gerilim türündeki ABD yapımı “Kayıp” filminin oyuncuları arasında Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Joel David Moore, Katherine Moennig bulunuyor. Filmde, kız kardeşinin ortadan kaybolmasıyla kendisini iki sene önce kaçıran seri katilin geri döndüğünü anlayan Jill'in herkesi karşısına alarak, kız kardeşini kaçıran adamın peşine düşmesi anlatılıyor.

Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk

Engin Altan Düzyatan, Yekta Kopan, Sezen Aksu'nun seslendirme yaptığı animasyon türündeki “Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk”da Max ile Gölgelerin Efendisi arasındaki büyük mücadele tüm heyecanıyla devam etmektedir. Max ve arkadaşları en son güç kristalinin bulunduğu Buzlar Diyarı’na vardıklarında ise; beklenmedik bir anda en son güç kristalini Gölgelerin Efendisi’ne vermek zorunda kalırlar. Tüm kristallerin gücü Gölgelerin Efendisi’nin elindeyken, Max ve dostları krallığı özgürlüğe kavuşturabilecekler mi? Ve en önemlisi, Aslan Krallığı’nı kurtarabilecekler mi?