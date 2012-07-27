T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

Bu hafta 'Kara Şövalye Yükseliyor', 'Kayıp', 'Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk' ve 'Polis' adlı 4 film vizyona giriyor

27 Temmuz 2012 12:09

İşte o filmler:

 

Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises)

 

Aksiyon, dram ve macera türündeki ABD, İngiltere ve Hindistan yapımı “Kara Şövalye Yükseliyor” filminin yönetmenliğini Christopher Nolan yaptı.Morgan Freeman, Christian Bale, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard ve Liam Neeson'un rol aldığı filmin senaryosunu ise Christopher ve Jonathan Nolan, David S. Goyer, Bob Kane kaleme aldı. Filmde, Talia al Ghul'un başını çektiği Gölgeler Birliği ve Talia'nın koruyucusu Bane'in (Tom Hardy) Batman'e savaş açması konu ediliyor.

 

Polis (Polisse)

 

Fransız yapımı dram türündeki “Polis” filminin yönetmenliğini Maiwenn Le Besco üstlendi. Riccardo Scamarcio, Nicolas Duvauchelle, Sandrine Kiberlain, Joey Starr, Marina Fois, Karole Rocher, Frederic Pierrot, Karin Viard ve Arnaud Henriet'in rol aldığı filmde, Paris Çocuk Koruma Birimi'nde çalışan Chrys, Nadine, Iris ve Fred'in hem kendi sorunları hem de pedofili gibi suçları araştırmaları süreci işleniyor.

 

Kayıp (Gone)

 

Yönetmenliğini Heitor Dhalia'nın yaptığı, dram ve gerilim türündeki ABD yapımı “Kayıp” filminin oyuncuları arasında Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Joel David Moore, Katherine Moennig bulunuyor. Filmde, kız kardeşinin ortadan kaybolmasıyla kendisini iki sene önce kaçıran seri katilin geri döndüğünü anlayan Jill'in herkesi karşısına alarak, kız kardeşini kaçıran adamın peşine düşmesi anlatılıyor.

 

Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk

 

Engin Altan Düzyatan, Yekta Kopan, Sezen Aksu'nun seslendirme yaptığı animasyon türündeki “Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk”da Max ile Gölgelerin Efendisi arasındaki büyük mücadele tüm heyecanıyla devam etmektedir. Max ve arkadaşları en son güç kristalinin bulunduğu Buzlar Diyarı’na vardıklarında ise; beklenmedik bir anda en son güç kristalini Gölgelerin Efendisi’ne vermek zorunda kalırlar. Tüm kristallerin gücü Gölgelerin Efendisi’nin elindeyken, Max ve dostları krallığı özgürlüğe kavuşturabilecekler mi? Ve en önemlisi, Aslan Krallığı’nı kurtarabilecekler mi?

ETİKETLER

batmanvizyona giren filmlersinemalarda ne var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24