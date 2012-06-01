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Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

Bu hafta 4 yeni film izleyicilerle buluşacak. "Pamuk Prenses ve Avcı"da prenses, kötü kraliçe için savaş sanatı öğrenecek

01 Haziran 2012 10:48

İşte o filmler:

Destansı bir aksiyon-macera filmi olan ''Pamuk Prenses ve Avcı''nın (Snow White and the Huntsman) yönetmenliğini Rupert Sanders üstlendi. Filmde Kristen Stewart, Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron'un hayat verdiği kötü kraliçeden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prenses'i canlandırıyor. Filmde, masaldan farklı olarak genç kadın, kötü kraliçe tarafından kendisini öldürmesi için gönderilen avcıdan (Chris Hemsworth) savaş sanatları konusunda eğitim alıyor.

Bilim kurgu sevenler için 'Prometheus'

Gladyatör, Cennetin Krallığı gibi filmlerin yönetmeni Ridley Scott'ın bilim kurgu türündeki yeni filmi ''Prometheus'''un başrollerini ''Ejderha Dövmeli Kız''daki rolüyle tanınan Noomi Rapace ve Michael Fassbender paylaşıyor. ''Prometheus'' ile yeni bir mitoloji yaratan Scott, insan ırkının dünya üzerindeki köklerini araştıran bir ekibin hikayesini anlatıyor.

'Aramızda Bebek Var'

Eliette Abecassis'in otobiyografik romanından uyarlanan ''Aramızda Bebek Var'' (Un Heureux Evenement-A Happy Event) da ilk çocuklarının doğumuyla birlikte tasasız hayatları kesintiye uğramış genç bir çifti anlatan ''Aramızda Bebek Var'', genç bir annenin günlüğünden hareketle aşk, bağlılık, annelik ve fedakarlık üstüne bir portre çiziyor.

Gerilim-dram türünde 'Arıza Aşk'

Yönetmenliğini Evan Glodell'in gerçekleştirdiği filmde Glodell, Jessie Wiseman ile başrolleri de paylaşıyor. Film, zamanlarını ateşli aygıtlarla haşır neşir geçiren iki arkadaşın aşkla başlayıp karabasana dönüşen hikayelerini anlatıyor.

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