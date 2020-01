Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

İşte o filmler:

''Siyah Giyen Adamlar'' (Men In Black) serisinin üçüncü filmi, Türkçe dublaj ve altyazılı seçenekleriyle üç boyutlu olarak bu hafta sinema salonlarında yerini alacak.

Barry Sonnenfeld'in yönettiği filmin başrollerini Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Michael Stuhlbarg ve Emma Thompson paylaşıyor.

Angelina Jolie'nin senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Kan ve Aşk'' (In the Land of Blood and Honey), 1990'larda Bosna Savaşı sırasında yaşananları konu ediyor. Filmde Rade Serbedzija, Zana Marjanovic, Goran Kostic, Branko Djuric'in rol alıyor.

Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray ve Tilda Swinton'ın oynadığı ''Moonrise Kingdom'' ise 1965 yılında geçen bir ilk aşk hikayesi.

Haftanın animasyon filmi, sevilen çizgi filmin uzun metrajlı uyarlaması ''Sevimli Kedi İş Başında'' (Top Cat).

Gotik yazar Matthew Gregory Lewis'in 1796 tarihli romanının yeni uyarlaması olan ''Şeytanın Yüzü'' (The Monk), bu hafta gerilim sevenleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Dominik Moll'un üstlediği, Vincent Cassell ve Deborah Francois'nın başrollerini paylaştığı film, doğa üstü öğeler içeren dini bir gerilim filmi görüntüsü altında bir ahlak hikayesi anlatıyor.

İranlı bir baba ve Türk bir annenin oğlu olan Ramin Matin'in ilk uzun metraj filmi ''Canavarlar Sofrası'', Giyotin Film tarafından tamamen kendi imkanlarıyla ve dijital formatta çekildi.

Abe Sylvia'nın yönettiği ''Edepsiz Kız'' (Dirty Girl) filmi, 1987 yılında Oklahoma'da geçiyor.

Juno Temple, Milla Jovovich, William H. Macy, Mary Steenburgen'in rol aldığı filmde aykırı tavırlarıyla okuduğu lisenin ''edepsiz kızı'' olarak yaftalanan Danielle, uyumsuz öğrencilerin bulunduğu sınıfta özel eğitime mahkum edilir.