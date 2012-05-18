Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

İşte o filmler:

Yönetmenliğini Kirk Jones'in yaptığı ve Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Brooklyn Decker, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Matthew Morrison, Rodrigo Santoro gibi ünlü isimlerin oynadığı ''Dikkat Bebek Var'', eli kulağında olan ebeveynlik görevlerinin güçlükleri nedeniyle, kesişen hayatları alt üst olan 5 çiftin muhteşem ve dokunaklı hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Güler'in yaptığı ''Öz Hakiki Karakol'' filmi, ''Herkesin içinde bir polis vardır'' ana fikrinden yola çıkıyor.

Walt Disney Animasyon Stüdyoları'nın büyüleyici klasiği ''Güzel ve Çirkin'' (Beauty and the Beast), Disney Digital 3D ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Yönetmenliğini Larry Charles'in yaptığı ''Diktatör'', komedi severlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Ersoy Güler'in yönettiği ve Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran ile Hüseyin Avni Danyal'ın oynadığı ''Sağ Salim'', hayatını biricik kamyonetiyle köyden kasabaya mal götürerek kazanan Salim'in, kendisi gibi kimsesiz birinin cenazesini, Mersin'den Sivas'a ücretsiz götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macerasını anlatıyor.

Philippe Garrel'in yönettiği “Yakıcı Bir Yaz” (Un Ete Brulant) filmi, Monica Bellucci ile Louis Garrel'i bir araya getiriyor. Film dram sevenleri beyazperdeye çekmeyi hedefliyor. Filmde, Çok sıcak bir yaz gecesinde, spor bir araba ağaca çarpar. Bir yıl önce… Paul ressam Frédéric ile tanışır. Frédéric, Angèle ile yaşamaktadır. Zaman geçer, Angèle, Frédéric’i terk eder. Frédéric korkunç bir kaza geçirmiştir. Frederic kazanın aslında bir kaza olmadığını itiraf eder ve ölür. Sıcak bir yaz günü, kilisede, Paul arkadaşının naaşına bakmaktadır.