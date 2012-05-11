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Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

Bu hafta üçü yerli olmak üzere toplam 6 yeni film vizyona giriyor

11 Mayıs 2012 11:21

 

Bugüne kadar gösterildiği ülkelerde elde ettiği yüksek gişe hasılatı ile dikkati çeken Fransız yapımı ''Can Dostum'' (Intouchables), hikayesini gerçek bir olaydan alıyor. Yönetmenliğini Olivier Nakache ve Eric Toledano'nun üstlendiği filmde François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny ve Audrey Fleurot rol alıyor.
 
Haftanın tek aksiyon filmi, Boaz Yakin'in yönetmenliğini gerçekleştirdiği ''Koruyucu'' (Safe).
 
''Aşk ve Para'' filminin (One for the Money) başrolünde oynayan Katherine Heigl, Janet Evanovich'in on sekiz ciltlik polisiye romanının sevilen kadın kahramanı Stephanie Plum'ı canlandırıyor.
 
Yönetmenliğini Yusuf Füven'in yaptığı bir aile komedisi olan ''İkizler Firarda'' filmi, iki kızın annelerini arama maceralarını beyaz perdeye taşıyor.
 
Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ve 85'den fazla ülkede 30 milyon kişi tarafından izlenen ''Anadolu Ateşi'' gösterisi, ''Efsanelerin Dansı: Anadolu Ateşi'' adıyla üç boyutlu olarak beyaz perdeye aktarıldı.
 
Raşit Çelikezer'in yazıp yönettiği ''Can'' filmi, anne-baba olmayı, sabretmeyi, sevgiyi, gururu ve pişman olmayı anlatıyor.

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