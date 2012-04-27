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Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

Bu hafta vizyona biri yerli olmak üzere 8 film girecek

27 Nisan 2012 03:00

 

Haftanın gerilim filmlerinden ''Kuzgun'' filminde (The Raven) başrolü üstlenen John Cusack, hayatı skandallarla dolu Amerikalı yazar Edgar Allan Poe'yu canlandırıyor.
 
Drew Goddard'ın yönettiği ''Dehşet Kapanı'' (The Cabin in the Woods) beş arkadaşın ormanda bir kır evine gitmeleriyle yaşanan kötü olaylara ilişkin klasik bir korku filmi gibi başlıyor.
 
''Ejderha Dövmeli Kız'' filminin yıldızı Noomi Rapace'in başrolde olduğu ''Ölümün Sesi'' (Babycall), Anna ve sekiz yaşındaki oğlu Anders'in yeni taşındıkları apartmandaki hikayesini anlatan paranoid bir korku-gerilim filmi.
 
Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Rezzan Tanyeli'nin yaptığı ''Pazarları Hiç Sevmem'' filmi, hayatlarının en kötü dönemlerinde tesadüf eseri karşılaşan Oğuz ve Deniz'in birbirlerine ''iyi gelmeleri''nin hikayesini anlatıyor.
 
Haftanın romantik komedi filmi ''Aşkın Renkleri''nin (La Delicatesse) yönetmenliğini David Foenkinos üstlendi.
 
''Kara Altın'' (Black Gold), acımasız topraklar üzerinde aşk ve gücün efsanesini anlatan bir dram.
 
''Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili'' (The Best Exotic Marigold Hotel), Deborah Moggach'ın ''These Foolish Things'' romanından esinlenilerek, Ol Parker'ın senaryosu ile beyaz perdeye aktarılmış bir komedi-dram.
 
Rob Minkoff'un yönettiği komedi-suç filmi ''Çifte Soygun''nda (Flypaper) izleyenler, birbirlerinden habersiz olarak aynı bankayı soymaya çalışan iki grubun hikayesine tanık olacak.

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