Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

İşte o filmler:

MAR

Caner Erzincan'ın yönettiği “Mar” filminde, taşrada yaşayan çocuk, ergen, yaşlı üç erkeğin fotoğrafı çekilmeye çalışılıyor. Filmde Volga Sorgu, Begüm Kütük, Güray Kip, Mahmut Gökgöz, Yılmaz Şerif, Ahmet Kural ve Sırrı Süreyya Önder rol alıyor. Drama türündeki film, üçü de yalnız ve bu ıssızlığı kapatacak bir sevgi arayışında olan karakterlerin, bu eksikliği tamamlamak için çırpınmalarını konu ediniyor. Filmi izleyenler, küçük bir yerde, küçük düşler görmeye çalışan bu insanlar için hayatın her an hırçınlaşabileceğini görüyor.

BATTLESHIP BATTLESHIP

Klasik “amiral battı” oyununun uyarlaması olan aksiyon-macera türündeki “Battleship” filminin yönetmenliğini Peter Berg yaptı. Destansı özellikler taşıyan film, denizde, karada ve havada süper güçlere karşı girilen bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Filmde, donanma subayı teğmen Alex Hopper rolünde Taylor Kitsch seyirci karşısına çıkarken, fizyoterapist ve Hopper'ın nişanlısı Sam Shane rolünde Brooklyn Decker, Hopper'ın silah arkadaşı deniz astsubayı Raikes rolünde ise şarkıcı Rihanna yer alıyor.

MEZARINA TÜKÜRECEĞİM (I SPIT ON YOUR GRAVE)

Yönetmenliğini Steven R. Monroe'un yaptığı “Mezarına Tüküreceğim” de (I Spit on Your Grave), korku ve gerilim sahneleriyle sinemaseverleri salonlara çekmeye çalışacak. Sarah Butler, Jeff Branson, Andrew Howard, Daniel Franzese, Rodney Eastman, Chad Lindberg'in rol aldığı film, genç bir kadın yazarın, kitabını huzur içinde yazmak amacıyla nehir kenarındaki sakin ve sessiz evine gidişiyle başlıyor. Her şey yolunda görünürken, insanlık dışı muameleyle karşılaşıp burada hiç tanımadığı kişilerin türlü işkencelerine maruz kalan genç kadın, intikam için hepsinin izini tek tek bulmaya başlar.

KORSANLAR (THE PIRATES! BAND OF MISFITS)

Peter Lord ve Jeff Newitt'in yönettiği üç boyutlu animasyon filmi “Korsanlar”ın (The Pirates! Band of Misfits) senaryosu, Gideon Defoe tarafından, kendi yazdığı “The Pirates! In an Adventure with Scientists” adlı kitaptan uyarlandı. Türkçe dublajlı olarak Murat Şen, Barış Özgenç, Aydoğan Temel, Burcu Esmersoy, Betül Arım, Osman Alkaş, Özgür Özdural, Murat Aydın, Neriman Uğur ve Çağlar Çorumlu tarafından seslendirilen filmin konusu şöyle: “Baş karakter Korsan Kaptan, gür sakallı, sınırsız bir hevese sahip ama pek de başarılı denemeyecek bir korsan gemisi kaptanıdır. Yanındaki çapulcu tayfasıyla birlikte karşısındaki engellerin büyüklüğünün farkında değilmiş gibi görünen Kaptan'ın tek bir hayali vardır, azılı rakipleri Kara Bellamy ile Pala Liz'i yenerek, herkesin peşinde koştuğu 'Yılın Korsanı Ödülü'ne sahip olmak.”

ÖBÜR DÜNYADAN (THE AWAKENING)

Bu haftanın korku ve gerilim filmi “Öbür Dünyadan” (The Awakening) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nick Murphy üstlendi. Altın küre adayı Rebecca Hall ve Dominic West, Oscar adayı Imelda Staunton ile Lucy Cohu'nun rol aldığı film, 1921 yılında, 1. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanılan acı ve kayıplardan çok yara almış İngiltere'de geçiyor.

Savaş sonrası insanların doğaüstü olaylara inanmaya yatkın olduğu bu dönemde, nişanlısının ölümü ardından kendini rasyonel yöntemlerle doğaüstü güçleri açıklamaya, hayaletleri yakalamaya adamış bir kadın olan Florence Cathcart'ın (Rebecca Hall) başrolde yer aldığı filmin hikayesi şöyle: “Florence taşradaki bir okula, gelen bir şikayeti araştırmaya gider. Okulda çocuk yaşta bir hayaletin görüldüğü söylenmektedir. Her zamanki gibi bu tarz hurafelerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya girişen Florence'ın inancı, bu sefer beklemediği bir şekilde sarsılacaktır. Görünmeyen varlıklar onu da yalnız bırakmayacaktır.”

SEVİMLİ KAHRAMAN (THE OUTBACK)

“Sevimli Kahraman” (The Outback), haftanın ikinci animasyon filmi. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmin hikayesi şöyle:

Albino türündeki koala Johnny aslında ender rastlanan bir tür ama çevresindekiler farklı olduğu için onu hep dışlamış, hatta karnaval zamanında bile ucube gösteriler yaptırmışlardır. Fakat bir gün yolu yetenek avcısı bir Tazmanya Şeytanı olan Hamish ve elinden kamerasını düşürmeyen Higgens ile kesişince Johnny gerçek bir kahraman olmak için kendisini yollara vurur. Outback kasabasındakiler onu sırf farklı renkte olduğu için dışlarken, birden kasabanın kurtarıcısı olan Johnny'yi kötü timsah Bog'a karşı desteklerler. Gerçek bir kahraman olmak için Johnny'nin önünde artık hiçbir engel kalmaz.