Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

İşte o filmler:

Zeki Demirkubuz'un Dostoyeski'nin ''Yeraltından Notlar'' yapıtından esinlenerek senaryosunu yazdığı ve yönettiği ''Yeraltı'' filmi, afişindeki ''Akıllı bir adam, kendine karşı acımasız değilse gururlu da olamaz'' sözleriyle dikkati çekiyor.

Dane Dehaan, Alex Russell, Michael B. Jordan ve Michael Kelly'nin rol aldığı ''Doğaüstü'' filminin (Chronicle) yönetmenliğini alışılmışın dışında bir tarza sahip Josh Trank üstlendi. Zengin soundtrack'iyle de ilgi çeken filmde, gizemli bir şekilde süper güç sahibi olan 3 yakın arkadaşın hikâyesi anlatılıyor.

Yerli gerilim filmi ''Film''

Vizyona girecek diğer bir yerli yapımı, bir üçüncü sayfa haberinden esinlenerek tasarlanan ''Film''.

Tamamı doğaçlama olarak çekilen film, tamamen sübjektif bakış açısına sahip olması, tek planlardan oluşması ve kayda giriş/çıkış mantığıyla kurgulanmasıyla da dikkati çekiyor.

Haftanın romantik filmi

Haftanın romantik filmi ''Aşk Yemini'' (The Vow), ''Sevdiğiniz kişi artık sizi tanımasaydı ne olurdu? Ruh eşinizin kalbini nasıl geri kazanacağınızı bilir miydiniz?'' sorularına yanıt arıyor.

Rachel McAdams ve Channing Tatum'un başrolleri paylaştığı filmde, Paige ve Leo, Chicago'da sanatçı olarak dopdolu hayatlar yaşayan, birbirlerine deli gibi aşık genç bir evli çift olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Üç boyutlu animasyon

Yönetmenliğini Chris Renaud'un yaptığı üç boyutlu animasyon filmi ''Dr. Seuss Loraks'', umudun gücünü paylaşan bir orman yaratığıyla ilgili Dr. Seuss'un klasik hikayesinden esinleniyor.

Landon Liboiron Will, Lindsey Shaw Eliana ve Ivana Milicevic Karen'ın rol aldığı korku filminin ''Yeniden Doğuş''un (The Howling: Reborn) yönetmenliğini ve senaristliğini Joe Nimziki üstlendi.