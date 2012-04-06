T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

Bu hafta 3'ü yerli 5 yeni film vizyona girdi

06 Nisan 2012 10:52

Ferzan Özpetek, mizahı yüksek filmi ''Şahane Misafir'' (Magnificent Appearance) ile duyguların gücünün, rasyonel olan ve olmayan en derin korkuların üzerinden gelişini, aşk, arkadaşlık ve yalnızlığa dair bir cevap bulmanın hikayesini anlatıyor.

''Amerikan Pastası: Buluşma'' (American Reunion), ilk olarak 1999 yılındaki ''Amerikan Pastası'' filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan karakterlerin lise mezunları buluşması için East Great Falls'a geri dönüşünü konu ediniyor.

Çok sayıda Oscar ödülünün sahibi 1997 yapımı ''Titanic'' filmi, 15 yıl sonra 3D teknolojisiyle yeniden izleyiciyle buluşacak.

Ali Levent Üngör'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği ''Mevsim Çiçek Açtı'' filmi, Almanya'daki gurbetçilerin hikayesini anlatan bir dram.

Halil Sarı ve Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini yaptığı ''Ülkücüler'' belgesel filmi de bu hafta sinemalarda yerini alıyor.

ETİKETLER

şahane misafirferzan özpetekcem yılmazamerikan pastasıtitanicmevsim çiçek açtıülkücülervizyondaki filmler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24