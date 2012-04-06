Bu hafta hangi filmler gösterime girdi?

Ferzan Özpetek, mizahı yüksek filmi ''Şahane Misafir'' (Magnificent Appearance) ile duyguların gücünün, rasyonel olan ve olmayan en derin korkuların üzerinden gelişini, aşk, arkadaşlık ve yalnızlığa dair bir cevap bulmanın hikayesini anlatıyor.

''Amerikan Pastası: Buluşma'' (American Reunion), ilk olarak 1999 yılındaki ''Amerikan Pastası'' filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan karakterlerin lise mezunları buluşması için East Great Falls'a geri dönüşünü konu ediniyor.

Çok sayıda Oscar ödülünün sahibi 1997 yapımı ''Titanic'' filmi, 15 yıl sonra 3D teknolojisiyle yeniden izleyiciyle buluşacak.

Ali Levent Üngör'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği ''Mevsim Çiçek Açtı'' filmi, Almanya'daki gurbetçilerin hikayesini anlatan bir dram.

Halil Sarı ve Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini yaptığı ''Ülkücüler'' belgesel filmi de bu hafta sinemalarda yerini alıyor.