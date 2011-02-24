-BU HAFTA DA OSCAR ADAYI ''SİYAH KUĞU'' GÖSTERİMDE ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 4 yeni film seyirciyle buluşacak. Bu hafta da Oscar adayı ''Siyah Kuğu'' gösterime giriyor. Gerilim filmi izleyicileri için başrolünde Russel Crowe'ın yer aldığı ''Kaçış Planı'' bu hafta vizyona giriyor. Yönetmenliğini Paul Haggis'in yaptığı filmin senaryosu Paul Haggis ve Fred Cavaye'ye ait. Filmde, Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson, Ty Simpkins, Jason Beghe, Olivia Wilde, Michael Buie, Moran Atias, başlıca rolleri paylaşıyor. İki genç dansçı arasındaki rekabeti anlatan ''Siyah Kuğu'' da bu hafta beyaz perdeye yansıyacak filmler arasında yer alıyor. Gerilim, dram türündeki filmin yönetmenliğini Darren Aronofsky yaptı. Senaryosu Mark Heyman, Andres Heinz'e ait filmde, Natalie Portman, Mila Kunis,Winona Ryder, Sebastian Stan, Vincent Cassel, Janet Montgomery, Barbara Hershey rol alıyor. Haftanın tek yerli yapımı romantik komedi türündeki ''Ya Sonra'' izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Özcan Deniz'in yaptığı filmin senaryosu da Deniz imzasını taşıyor. Filmde, Özcan Deniz, Deniz Çakır, Barış Falay, Naz Elmas, Ragıp Savaş, Erdem Akakçe, Janset, Mehmet Aslan, Atakan Ilgazdağ, Didem Erol, Ayşen Gruda, Cezmi Baskın rol alıyor. Western tutkunları için ''İz Peşinde'' bu hafta gösterime girecek filmler arasında. Yönetmenliğini Ethan Coen ve Joel Coen'in yaptığı filmde, Matt Damon, Josh Brolin, Jeff Bridges, Barry Pepper, Domhnall Gleeson, Hailee Steinfeld başlıca rollerde bulunuyor. ARMADA: ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Kaçış Planı'', ''Ya Sonra'', ''Siyah Kuğu'', ''Sinyora Enrica İle İtalyan Olmak'', ''İz Peşinde'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''127 Saat'', ''Ayin'', ''İncir Reçeli'', ''Dövüşçü'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Ayı Yogi'', ''Yeşil Yaban Arısı''. METROPOL: ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Kaçış Planı'', ''Ya Sonra'', ''Siyah Kuğu'', ''İz Peşinde'', ''Çalgı Çengi'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''İncir Reçeli'', ''Dövüşçü'', ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak''. MEGAPOL: ''Kaçış Planı'', ''Ayin'', ''Eyyvah Eyvah 2''. OPTİMUM: ''Ya Sonra'', ''Ayin'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Çalgı Çengi'', ''Kaçış Planı''. KIZILAY BÜYÜLÜ FENER: ''Ya Sonra'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Yeşil Yaban Arısı'', ''Siyah Kuğu'', ''Ayin'', ''Dövüşça'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''Çalgı Çengi'', ''İz Peşinde'', ''Zoraki Kral'', ''Eyyvah Eyvah 2''. BAHÇELİEVLER BÜYÜLÜ FENER: ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'', ''Ya Sonra'', ''Siyah Kuğu'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''İncir Reçeli''. -CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bugün ve yarın vereceği konserlere Mahler Oda Orkestrası solistleri eşlik edecek. Şef Koo Jahbom yönetimindeki orkestra, Mahler Oda Orkestrası solistlerinden Chiara Tonelli, Alexander Gatte, Giorgio Mandolesi, Gianfranco Dini, Latonia Moore, Esen Demirci, Martin Nusspaumer ve Burak Bilgili ile sahneye çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu da konserde izleyiciyi selamlayacak. Konserde, Wolfrang Amedeus Mozart'ın ''Senfonik Konçertant K.V 297 mi bemol majör'' ile ''Requiem re minör K.V 626'' eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, 26 Şubatta Işın Metin şefliğinde seyirciyi selamlayacak. Orkestraya keman sanatçısı Priya Mitchell, piyano sanatçısı Özgür Aydın, trompet sanatçısı Gabor Boldoczki eşlik edecek. Konserde, Fazıl Say'ın ''Haremde 1001 Gece Keman Konçertosu'', ''Nirvana Yanıyor Piyano Konçertosu'' ve ''Trompet Konçertosu, Op.31'' yorumlanacak. Bu eserler Ankara'da ilk kez seslendirilecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi, İtalyan operasının temel direklerinden ve dünya opera salonlarının standart repertuvarının vazgeçilmezlerinden olan ''La Boheme'' operasına 28 Şubatta prömiyer yapacak. Eserin rejisi Flavio Trevisan'a, orkestra şefliği Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Artem Makarov'a, koro şefliği Alessandro Cedrone'ye, dekoru İsmail Dede'ye, kostümleri Çimen Somuncuoğlu'na, ışık düzeni Fuat Gök'e ait. Ankara Devlet Opera ve Balesi, ''Harem'', ''Sihirbaz Oz'' adlı eserleri de beğeniye sunacak. -TİYATRO- Ankara Devlet Tiyatrosu da bu hafta 12 oyunla seyircinin karşısında olacak. BÜYÜK TİYATRO: Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', yarın ve 27 Şubatta izlenebilir. Dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini Hale Eren'in hazırladığı oyunun ışık düzeni Yakup Çartık'a ait. Oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Müzikal çocuk oyunu ''Benim Tatlı Meleğim'', yarın ve 27 Şubatta sahnelenecek. Metin Arslan'ın yazıp yönettiği oyunun dekoru Hakan Dündar, giysileri Ceren Karahan, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri Meltem Taşkıran, dans düzeni Yasemin Erkan imzasını taşıyor. Oyunda, zeki, duygusal ve içine kapanık bir çocuk olan Selim'in hayal dünyasındaki yolculuğu anlatılıyor. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği ''Genç Osman'' adlı oyun, bugün, yarın ve 26 Şubatta Ankaralıların beğenisine sunulacak. ŞİNASİ SAHNESİ: Sadri Alışık Tiyatrosu oyunu ''Pir Sultan Abdal'', hafta boyunca izlenebilir. KÜÇÜK TİYATRO: Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'', bugün ve 27 Şubatta seyirciyle buluşacak. ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, bugün, yarın ve 26 Şubatta temsil verecek. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzik düzeni Can Atilla'ya ait. AKÜN SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', hafta boyunca seyirciyle buluşacak. Dekor ve kostümü Hakan Dündar, ışığı Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. 6-16 yaş grubu izleyiciler için tavsiye edilen çocuk oyunu ''Camdan Kalp'', 27 Şubatta izlenebilir. ALTINDAĞ TİYATROSU: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi'' adlı oyun, bugün, yarın, 26 ve 27 Şubatta sahnelenecek. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, bugün ve 26 Şubatta seyircisiyle buluşacak. Bursa Cezaevinde kalırken tanıştığı Nazım Hikmet'ten ders alıp kendini geliştirerek ünlü bir ressam olan İbrahim Balaban'ın, cezaevi günlerini anlattığı eserde Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'' yarın izlenebilir. STÜDYO SAHNE: ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' adlı yapıt, yarın ve 27 Şubatta sahnelenecek. ODA TİYATROSU: Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı eser, bugün, yarın ve 26 Şubatta izlenebilir. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısı ile Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 24 Şubatta sahnelenecek. Osmanlı usul müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi İtalyan operasının temel direklerinden ve dünya opera salonlarının standart repertuvarının vazgeçilmezlerinden olan ''La Boheme'' operasına 28 Şubatta prömiyer yapacak. Eserin rejisi Flavio Trevisan'a, orkestra şefliği Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Artem Makarov'a, koro şefliği Alessandro Cedrone'ye, dekoru İsmail Dede'ye, kostümleri Çimen Somuncuoğlu'na, ışık düzeni Fuat Gök'e ait. LEYLA GENCER SAHNESİ: Çocuk müzikali ''Sihirbaz Oz'', 27 Şubat Pazar günü izleyicileriyle buluşacak.