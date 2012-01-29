Bu hafta çok soğuk geçecek!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye akşam saatlerinden itibaren orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin, gece saatlerinden sonra ise Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığının yarın batı kesimlerde, salı günü ise güney, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Yarın, kuzey Ege kıyıları ile Edirne ve Manisa dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışların, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olmak üzere, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, (40-60 km/saat), Çanakkale Boğazı ile Bozcaada ve Gökçeada çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.Salı günü ise kıyı ve güney Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ağrı ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden Marmara, kıyı Ege, batı Akdeniz kıyıları ile batı ve orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çarşamba, Marmara'nın doğusu, batı Karadeniz, orta Karadeniz kıyıları, doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas ve Kırklareli çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kar şeklinde olaması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden Marmara ile batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.Perşembe günü yağışlı havanın, doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği, ancak soğuk havanın iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdüreceği bekleniyor.Açıklamada, kuvvetli yağışın, Marmara ve Ege kıyılarında esecek olan kuvvetli rüzgarın, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma ve don hadisesinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.Ankaralılara aşırı soğuk ve kuvvetli buzlanma uyarısıÖte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıları aşırı soğuk ve kuvvetli buzlanmaya karşı uyardı.Belediyeden yapılan açıklamada, bu hafta hava sıcaklığının -15 derecelere kadar düşeceği belirtilerek, vatandaşlardan aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmamaları ve mümkün olduğunca toplu taşım araçlarını kullanmaları istendi.Açıklamada, hava sıcaklığının pazartesi gündüz -3, gece -9; salı günü gündüz -6, gece -10 dereceye inmesiyle birlikte yoğun kar yağışı olacağını belirten yetkililer, çarşamba günü sıcaklığın gündüz -6, gece -13 derece; perşembe günü de gündüz -5, gece -15'lere kadar düşeceği uyarısında bulunuldu.Belediyenin açıklamasında, ASKİ yetkililerinin de aşırı soğuklara karşı su sayaçlarının donmaması için gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulunduğu, sayaçların donması halinde ateş ve sıcak suyla müdahale etmemelerini önerdiği ve böyle durumlarda ASKİ'nin aranması gerektiğini kaydettiği aktarıldı.