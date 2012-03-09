Bu hafta borsada yatırım yapan kaybetti

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,66 değer kaybetti.

İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 1.621,98 puan azalarak 60.902,41 puandan 59.280,43 puana geriledi. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,10 gerilerken, Cumhuriyet Altının satış fiyatı değişmedi.

Önceki hafta sonu 96,85 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 96,75 liraya gerilerken, 675,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise aynı kaldı.

Bugünkü kapanışa göre, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 1,36, avronun satış fiyatı yüzde 0,77 arttı. Doların bugün kapanıştaki fiyatı 1,7850 liraya, avronun fiyatı ise 2,3470 liraya çıktı.

Yatırım fonlarına katılma belgelerinden emtia fonları yüzde 0,07 oranında, fon sepeti yüzde 0,16 oranında, esnek fonlar yüzde 0,26 oranında, para piyasası fonları yüzde 0,13 oranında, tahvil bono fonları yüzde 0,10 oranında, uluslararası fonları yüzde 0,22 oranında artarken, hisse senedi yoğun fonlar yüzde 0,69 oranında, karma fonlar yüzde 0,03 oranında, borsa yatırım fonları yüzde 1,03 oranında geriledi.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,11 ile yüzde 0,19 arasında gerçekleşti.

Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,11'i buldu.

Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 7 dolayında olan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,13 olarak gerçekleşti.