Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, Euro kaybettirdi

BIST 100 endeksi bu hafta 113.419,60 ile 116.279,20 puan aralığında seyrettikten sonra haftayı yüzde 0.93 kazançla geçti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve Dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, Euro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bloomberg'in aktardığına göre; BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD Doları yüzde 0,18 değer kazanarak 6,8560 liraya yükseldi, Euro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 liraya geriledi.