Bu hafta beyazperdede ne var?

Zombieland

Orada



Dabbe 2

Alvin ve Sincaplar 2



Arızalı Çiftler

Bu hafta ikisi yerli 5 yeni film gösterime girdi.Ruben Fleischer'in yönettiği ve Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone ile Abigail Breslin'in oynadığı ''Zombieland'' adlı filmde ise, zombilerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalmanın yolunu bulan iki adamın hikayesi işleniyor.Columbus tam bir korkaktır, ama korktuğunuz şey zombiler tarafından yenilmekse, korku sizi hayatta tutabilir. Tallahassee ise makineli tüfek elinde zombi avlayan, tek amacı yeryüzündeki son Twinkie kekini yemek olan sert biridir. Zombi karmaşasında hayatta kalmak için kendilerince eşsiz yollar bulan Wichita ve Little Rock''la güçlerini birleştirdiklerinde, neyin daha kötü olduğuna karar vermeleri gerekecektir: birbirlerine muhtaç olmak mı, zombilere teslim olmak mı?..Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu'nun yönettiği ve Dolunay Soysert, Sinan Tuzcu, Erol Günaydın ve Füsun Erbulak'ın oynadığı 'Orada', katıldığı uluslararası festivallerden sonra Türk izleyicisiyle buluşuyor.Filmde, parçalanmış İstanbullu bir ailenin, ölümün soğuk yüzünü, yabancılığı, sevgisizliği ve yalnızlığı tattığı 24 saatlik öyküsü anlatılıyor. Kısıtlı imkanlarla çekilen filmde, gerçekte evli bir çift olan Dolunay Soysert ve Sinan Tuzcu'nun filmde abla-kardeşi oynaması gibi ilginç ögeler de bulunuyor.'Orada' ayrıca 2001 ekonomik krizi ve 17 Ağustos depremi gibi yakın tarihe dair acılı olaylara da değiniyor. 25 ve 29 yaşlarındaki iki genç yönetmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli denemesi, Türkiye'deki sanat filmi-popüler film ayrışmasına da bir alternatif olmayı amaçlıyor.Hasan Karacadağ'ın yönettiği ve Sefa Zengin, İncinur Daşdemir ile Deniz Olgaç'ın oynadığı 'Dabbe 2', kıyametin internetten yayılan bir virüsle başlayacağı konusunu ele alıyor.Film, yaz aylarında 4 haftada çekildi. Filmdeki zaman akışını daha ürkütücü hale getirmek için gerek çekim, gerekse bilgisayar animasyon efektlerinde yeni 3D ve modelleme teknikleri kullanıldı.Türk korku sinemasının dünya tanıtımında büyük etkileri olan ve 20'ye yakın uluslararası film festivalinde gösterilen 'Dabbe' ve 'Semum'dan sonra 'Dabbe 2'yi vizyona çıkaran Hasan Karacadağ'ın, Kur'an-ı Kerim'de ''Duhan Suresi''nde geçen ve göklerden bir duman şeklinde ineceği belirtilen ürkütücü kıyamet alameti ''Duhan''ın ani istilasına uygun olacak şekilde tasarlamaya çalıştığı filmin konusu şöyle:''İnternet yoluyla tüm dünyaya hızla yayılan ve her eve giren Dabbe, ona eşlik eden Cinler ve bilinmeyen gölge varlıklar, dünyadaki tüm elektromanyetik sistemleri ve interneti ele geçirerek son saldırı için göklerden gelecek bir işareti beklemektedirler. Huzursuz ve tedirgin edici bir İstanbul şafağında göklerde beliren garip ve siyah bulut kümeleri ağır ağır açılırken arkalarına saklanmış olan 'Duhan' az sonra başlayacak kara istilanın ilk işaretidir. Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinde belirtilen ve aniden göklerden inecek olan ürkütücü kıyamet alameti Duhan, artık yeryüzüne doğru hareket etmeye başlamıştır. İstanbul'da son saatin yaklaştığından habersiz ve kendi dünyalarında sessizce yaşayan bir grup insan, kara bir felaketin arkasına gizlenmiş, sır varlıklarla karşılaşmanın dehşetini yaşayacaklardır. Kıyametin en korkunç alameti olan Duhan'dan bir kaçış yolu var mıdır?''Betty Thomas'ın yönettiği ve Zachary Levi, David Cross ile Jason Lee'nin oynadığı 'Alvin ve Sincaplar 2/ Alvin and the Chipmunks 2'de, okullarına devam etmek için süper starlıktan vazgeçen sincaplar Alvin, Simon ve Theodore Dave, Seville'nin yeğeni Toby ile yaşamaktadır.Sincaplar, okulun müzik programını 25 bin dolar ödül verilen yarışmayı kazanıp kurtarmakla görevlendirilirler. Fakat bu sefer yalnız değillerdir ve rakipleri kız sincaplardan oluşan bir müzik grubu olan The Chipettes'ler, Britany, Eleanor ve Jeanette'dir. Aralarında hem romantizm, hem de tatlı bir rekabet gelişen bu iki gruptan hangisinin kazanacağını sinemaseverler bu hafta görme imkanı bulacak.Peter Billingsley'in yönettiği ve Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Faizon Love ve Jean Reno'nun oynadığı 'Arızalı Çiftler/ Couples Retreat'de, orta batılı 4 çiftin tatilleri anlatılıyor.Lüks bir cennet adaya hayatlarının gezisine çıkan çiftlerden biri evliliklerini kurtarmak için oraya giderken, diğer 3 çift jet ski yapmak, güneşte eğlenmek için yola çıkar. Ancak kısa sürede fark ederler ki, tatil köyünün sıra dışı çiftler terapisine katılmak mecburidir. Bir anda, grup indirimi aldıkları tatilleri onlara pahalıya patlar.Senaryosu Jon Favreau ve Vince Vaughn ve Dana Fox tarafından yazılan film, uzun zamandır yapımcı olan Peter Billingsley'nin ilk yönetmenlik ürünü oldu.