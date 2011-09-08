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Yaşam

Bu hafta beş yeni film vizyona girecek İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 14:58

-Bu hafta beş yeni film vizyona girecek İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Sinemaseverler bu hafta dram, korku, komedi ve romantizm içerikli ikisi yerli 5 yeni filmle buluşacak. Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği ve Ayberk Pekcan, Nazan Kesal ile Rıza Akın'ın oynadığı ''Saç'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Tarlabaşı'nda perukçuluk yapan kanser hastası bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmde, Hamdi'nin asosyal kişiliğinin yarattığı yalnızlık ile dükkana gelen Meryem saplantı haline gelir ve bu saplantı onu cinayet işletecek boyuta kadar ilerler. Nur Akalın'ın yönettiği ve Kaan Yılmaz, Deha Özer Şenay ile Şenay Aydın'ın oynadığı ''Merdiven Altı'' filmi ise gösterime girecek bir diğer yerli film.  Steve Quale'in yönettiği ve Emma Bell, Nicholas D'Agosto, Miles Fisher ile Arlen Escarpeta'nın oynadığı ''Son Durak 5 (Final Destination 5)'' filmi, korku sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Jake Kasdan'ın yönettiği ve Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch ile Jason Segel'in oynadığı ''Kötü Öğretmen (Bad Teacher)'' filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Nicole Kassell'in yönettiği ve Kate Hudson, Gael Garcia Bernal, Rosemarie Dewitt ile Lucy Punch'ın oynadığı ''Bir Tutam Cennet (A Little Bit Of Heaven)'' filmi, romantik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

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