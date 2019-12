-BU HAFTA 8 YENİ FİLM VİZYONA GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Sinemaseverler, bu hafta aksiyon, dram, gerilim, animasyonların bulunduğu biri yerli, biri de animasyon olmak üzere 8 yeni filmle buluşacak. Belma Baş'ın yönettiği ve Şeyma Uzunlar, Vahide Gördüm, Sevinç Baş ile Rüştü Baş'ın oynadığı ''Zefir'' adlı film, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Başına buyruk bir kız çocuğu olan Zefir, yaz tatilini anneannesiyle dedesinin Doğu Karadeniz dağlarındaki yayla evinde geçirmektedir. Uzaklardaki annesinin gelip onu alacağı günü iple çekmektedir. Annesi sonunda beklenmedik bir anda çıkagelir. Ne var ki Zefir'i almaya değil, her zamankinden daha uzun bir yolculuğa çıkmadan önce onunla vedalaşmaya gelmiştir. Oysa Zefir, bir daha ondan ne pahasına olursa olsun ayrılmamaya kararlıdır.'' Justin Lin'in yönettiği ve Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ile Tyrese Gibson'un oynadığı ''Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Fast & Furious Five - Fast Five) filmi, aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek. Filmde, eski polisler Brian ve Mia, Dom'u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Rio de Janeiro'da ortaya çıkar. Polisler, onların ölmesini isteyen iş adamından kurtulmanın tek yolunun onunla karşılaşmak olduğunu bilir. Federal ajan Luke da ekibiyle birlikte harekete geçer ve Dom ile Brian'ın izini sürmeye başlar. Lisa Barros D'Sa ile Glenn Leyburn'in yönettiği ve Rupert Grint, Robert Sheehan ile James Nesbitt'nin oynadığı ''Tehlikeli Tutkular (Cherrybomb)'' filmi, dram ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, yakışıklı, asi ve karizmatik Luke ile ana kuzusu olmaktan sıkılan Malachy, muhteşem bir yaz tatili geçirmeye hazırlanır, ancak Malachy'nin çalıştığı spor salonunun sahibinin kızı Michelle'in gelişiyle işler değişir. Michelle'in cazibesi karşısında her ikisi de onu tavlamak için oynadıkları oyunların dozunu arttırır. Mark Romanek'in yönettiği ve Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley ile Charlie Rowe'ın oynadığı ''Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go)'' filmi, romantik sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu şöyle: ''Ruth, Kathy ve Tommy, çocukluklarını neredeyse cennetten çıkma bir İngiliz yatılı okulunda geçirmişlerdir. Erişkinliğe adım attıklarında ise onlardan gizlenen, kabullenmesi güç bir gerçeğe ve korkunç kaderlerine hazırlanmaları gerekmektedir.'' Kenneth Branagh'ın yönettiği ve Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston ile Stellan Skarsgard'ın oynadığı ''Thor'' filmi, fantastik ve macera sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, Thor, dünyaya sürgün edilip insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılır. Kendi dünyasının kötü adamı, en karanlık güçlerini dünyayı istila etmek için yollar. Thor da gerçek bir kahraman olmak için nelerin gerektiğini öğrenir. Denis Villeneuve'nin yönettiği ve Lubna Azabal, Melissa Desormeaux Poulin, Maxim Gaudette ile Remy Girard'ın oynadığı ''İçimdeki Yangın (Incendies)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Wajdi Mouawad'ın ünlü oyunundan uyarlanan filmde, anneleri Nawal'ın ölümünün ardından Lübnan'a doğru yola çıkan Simon ve Jeanne adlı ikizleri anlatılıyor. Simon ve Jeanne yolculukları boyunca annelerinin geçmişiyle ilgili çarpıcı bir gerçekle karşı karşıya gelir. Wim Wenders'in yönettiği ve Regina Advento, Malou Airaudo ile Ruth Amarante'nin oynadığı ''Pina'' ise Alman dans tiyatrosu akımının öncülerinden Tanztheater Wuppertal Pina Bausch isimli topluluğun koreografı Pina Bausch anısına beyaz perdeye aktarılan bir film olarak izleyicelerin karşısına çıkıyor. Robert Hanna'nın yönettiği ve Robby Daniels, Ray Hanna, Jeffrey Lee Hollis ile Joy Michele'nin seslendirdiği ''Panda: Sihirli Yol (Way Of The Panda-The Prodigy)'' adlı film de animasyon sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.