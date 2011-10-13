-Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Türk sinemaseverler, bu hafta 2'si yerli 7 yeni filmle buluşacak. Dram ve aksiyon sahneleriyle izleyicinin karşısına çıkacak olan ''Bendeyar'' filminin yönetmenliğini Joel Leang yaptı. Senaryosu Haşim Akten'e ait olan filmin müzikleri ise Erkan Mutlu imzası taşıyor. Atilla Cengiz'in yönetmenliğini, Canan Evcimen'in yapımcılığını yaptığı, uluslararası festivallerde büyük beğeni toplayan ''Oğul'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Matthijs Van Heijningen Jr'un yönettiği ve Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen ile Eric Christian Olsen'ın oynadığı bilimkurgu tarzındaki ''Şey'' adlı filmin konusu şöyle: ''Kate, Antartika'da buzulların içine gömülmüş bir uzay gemisi bulan Norveçli bilim adamlarına katılır. Çok uzun zaman önce çarpışmanın etkisiyle ölen bir yaratık bulur. Ancak buldukları 'Şey', uyanmak üzeredir. Kate, takımın hayatını kurtarmak için pilotu Carter'la işbirliği yapar. Ancak 'Şey', dokunduğu her şeyi taklit edebilmekte ve insanları birbirine düşürmektedir.'' David Dobkin'in yönettiği ve Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Jason Bateman ile Leslie Mann'ın oynadığı ''Hayat sana güzel'' filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Lone Scherfig'in yönettiği ve Anne Hathaway, Jim Sturgess, Romola Garai, Patricia Clarkson'ın oynadığı ''Bir gün'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Lee Tamahori'nin yönettiği ve Dominic Cooper, Ludivine Saignier, Raad Rawi'nin oynadığı ''Şeytanın ikizi'', dram, suç ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Paul W.S Anderson'un yönettiği, Orlando Bloom ve Milla Jojovich'in oynadığı macera ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak olan ''Üç silahşörler'' filminin konusu şöyle: ''Asabi bir genç olan D'Artagnan ve 3 haydut silahşör, kötülüklere karşı koymak için güçlerini birleştirir. Şeytani planları olan Richlieu'yu durdurmak için Buckingham ve hain Milady ile karşı karşıya kalacaklardır.''