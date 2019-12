-Bu hafta 7 yeni film vizyona girecek İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Türk sinemaseverler, bu hafta dram, animasyon, romantizm, korku ve gerilim sahneleri içeren 2'si yerli 7 yeni filmle buluşacak. Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği ve Turgay Aydın, Görkem Yeltan, Elena Polyanskaya ile Ayten Uncuoğlu'nun oynadığı ''Eylül'' filmide, Yusuf'un eşi Aslı, akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılır. Aslı'nın ölüm korkusu ve yalnızlık duygusu öyle derindir ki kocası Yusuf'u kendi derdine ortak etmeyerek onu da başka bir yalnızlığa iter. Serkant Yaşar Kulubay'ın yönettiği ve Sibel Gökçe, Özlem Yücel, Berke Kutlubay, Davut Ince, Murat Yatman ile Oza Tuna Tepiroğlu'nun oynadığı ''Mühürlü Köşk'' filminde, polislerden kaçan bir çete, mühürlü bir köşk bulur. Mühürü söküp köşkün içinde saklanır. Lanetli ruhların bulunduğu evde, çete elemanları için ölüm kalım mücadelesi başlar. Roger Allers ile Rob Minkoff'un yönettiği ve Matthew Broderick, Niketa Calame ile Jim Cummings'in seslendirdiği ''Aslan Kral (The Lion King)'' filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, aslan yavrusu Simba, kral olmak için can atar ama kıskanç amcası Skar'ın tahta geçmek için planları vardır ve Simba'nın krallıktan sürülmesini sağlar. Yalnız ve başıboş kalan Simba, Timon ve Pumbaa ile arkadaş olur ve onların tasasız yaşam tarzını benimser. Simba, sorumluluklarını ihmal ettiğini farkedip Pride Lands'e döner ve ''Hayat Çarkı''ndaki yerini geri almaya çalışır. Peter Dodd'ın yönettiği ve Nikolaj Lie Kaas, David Bateson, Nicolaj Kopernikus, Ole Thestrup, Lars Ranthe'nin oynadığı ''Afacan ve Kurbağa Surat'' adlı filmde, Victor adlı küçük bir çocuğun ve çevresindeki arkadaşlarının yaz tatili maceraları anlatılıyor. Filmde, Claire'yi Aslı Tandoğan, Victor'u Onur Kırış, Jacop'u Mustafa Oral ve Freddy'yi Düzgar Aksoy seslendirdi. Woody Allen'in yönettiği ve Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard, Rachel McAdams ile Owen Wilson'ın seslendirdiği ''Paris'te Gece Yarısı (Midnight in Paris)'' filmi, romantik ve komedi sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmde, iş için Paris'e gelen bir aileyle sonbaharda evlenecek olan nişanlı 2 gencin bu şehirde başlarına gelen ve hayatlarını değiştirecek maceralar anlatılıyor. Jim Sheridan'ın yönettiği ve Rachel Weisz, Naomi Watts, Daniel Craig ile Marton Csokas'ın oynadığı ''Korku Evi (Dream House)'' filmi, korku sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, başarılı bir yayımcı olan Will, işini bırakır, karısı ve 2 kızıyla New England'ın sessiz bir kasabasına yerleşir. Ancak yeni evlerine yerleştikten bir süre sonra bu evde bir anne ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrenir. Bütün kasaba katilin hayatta kalan baba olduğuna inanır. Will olayı araştırmaya başlar. Tek yardımcısı ölen anne ve çocuklara çok yakın olan, komşuları Ann Peterson olur. Kevin Smith'in yönettiği ve John Goodman, Melissa Leo, Michael Parks ile Michael Angarano'nun oynadığı ''Şeytanın İni (Red State)'' filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.