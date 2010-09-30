-BU HAFTA 7 FİLM VİZYONA GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Sinemaseverler, bu hafta 4'ü yerli 7 filmle buluşacak. Hakkı Görgülü'nün yönettiği ve Cengiz Küçükayvaz, Önder Açıkbaş, Kemal Kuruçay ile Melih Oğuzhan'ın oynadığı ''Harbi Define'', Karun hazinelerinin en pahalı ve değerli parçalarından biri olan kanatlı denizatı broşunun aranış hikayesini komik bir dille anlatıyor. Filminin çekimlerine 2009 yılında başlanmasına rağmen, başrol oyuncusu Aykut Oray'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir süre ara verilmişti. Selim Demirdelen'in yönettiği ve Güven Kıraç, Sezin Akbaşoğulları, Umut Kurt ile Cengiz Bozkurt'un oynadığı ''Kavşak'', yol ayrımındaki bir insanın karar verme sürecindeki sancılarını aktarıyor. ''Anlat İstanbul''un yönetmenlerinden Selim Demirdelen'in filminin konusu şöyle: ''Güven, bir muhasebe şirketinde şef olarak çalışmaktadır. Mutlu bir evliliği, her şeyden çok sevdiği bir kızı vardır. Kızı da ona çok düşkündür. Güven, sıradan bir günün ardından şirketten çıkar, oturduğu üç katlı apartmanın önüne gelir. Dairesine girer, üstünü çıkarır, yüzünü yıkar, salondaki kanepeye oturur. Salon boştur. Ev boştur.'' Biray Dalkıran'ın yönettiği ve Ogün Kaptanoğlu, Tuğba Melis Türk, Pelin Ermiş ile Serhan Süsler'in oynadığı ''Cehennem'', gerilim filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek. Türkiye'nin ilk 3D formatındaki yapımı olan filmin konusu şöyle: ''Karısını aynı zamanda asistanı olarak kullanan fotoğrafçı, bir moda çekimi için eski bir mum fabrikasına gider. Gelişen olaylar, duvarlarda kendi kendine beliren mesajlar, çıkan yangınlar, vahşice öldürülen insanlar ile hikaye gelişir ve bilinmeyen sürpriz bir sonuca ilerler.'' Özlem Akovalıgil'in yönettiği ve Semahat Garuşanin, Mesut Akusta, Deniz Çakır ile Kemal Okur'un oynadığı ''Kako Si?/Nasılsın?'', Bosna'dan İstanbul'a uzanan bir göç macerasını izleyiciye aktarıyor. Hayatta kalma mücadelesi verenler için geçmişin ve geleceğin anlamının olmadığını gözler önüne seren filmin konusu şöyle: ''Ailesi Bosna'dan İstanbul'a göç etmiş olan Semahat, ata topraklarına seyahate karar verir. Bir yönetmen olan Fatih, kadının yolculuğunu filme almak ister. Sarajevo'ya varınca Semahat'ın ailesini bulmak için yaptıkları araştırma, yaşanan son savaşın ürpertici gerçekleriyle yüzleşmelerini sağlayacaktır.'' Dagur Kari'nin yönettiği ve Brian Cox, Paul Dano, Isild Le Besco ile Bill Buell'in oynadığı ''İyi Yürek/The Good Heart'', hayatının son anlarını yaşadığını öğrenen yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Adam McKay'ın yönettiği ve Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes ile Michael Keaton'ın oynadığı ''Yedek Polisler/The Other Guys'', şehrin en sıkı ve en sevilen iki polisi olmak isteyen iki kafadarın maceralarını anlatıyor. Zack Snyder'ın yönettiği ve Emilie de Ravin, Helen Mirren, Hugo Weaving ile Geoffrey Rush'ın seslendirdiği animasyon film ''Baykuş Krallığı Efsanesi/Legend of the Guardians'', haftanın tek animasyon filmi olarak öne çıkıyor. Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek filmin konusu şöyle: ''Soren, babasının anlattığı Ga'hoole Muhafızları'nın destansı hikayeleriyle kendinden geçen genç bir baykuştur. Ga'hoole Muhafızları, baykuş ırkını kötü kalpli safkanlardan kurtarmak için savaş vermiş, mitsel, kanatlı savaşçılar ordusudur. Soren, bu kahramanlardan biri olmayı hayal etmektedir.''