Bu hafta 6 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 yeni yabancı film vizyona girecek. Dünyaca ünlü Star Trek serisinin yeni filmi 'Star Trek Sonsuzluk', 'Hızlı ve Öfkeli' serisi ile tanınan Justin Lin'in yönetmenliğinde beyaz perdeye geri dönüyor.

1. Suikast

Dennis Gansel'in yönettiği ve Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones ile Michelle Yeoh'un oynadığı 'Suikast' izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ve gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"İlk filmdeki maceralarından sonra Arthur Bishop (Jason Statham), suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina (Jessica Alba) çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir."

2. Nefesini Tut

Fede Alvarez'in yönettiği gerilim türündeki filmin başrollerini Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto ve Stephen Lang paylaşıyor.

Film, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerken hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünen bir grup arkadaşın, giriştikleri işin hiç de planladıkları gibi gitmemesi üzerine düştükleri zor durumu anlatıyor.

3. Oyun

Yönetmen koltuğunda Henry Joost ve Ariel Schulman'ın oturduğu filmin Senaryosunu Jeanne Ryan'ın romanından esinlenen Jessica Sharzer kaleme aldı.

Gerilim türündeki filmin başrollerinde Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade, Miles Heizer, Colson Baker ve Juliette Lewis bulunuyor.

Yapımcılığını 'Açlık Oyunları' serisini finanse eden Allison Shearmur'un üstlendiği film, lise son sınıf öğrencisi genç bir kızın kendini her davranışı bilinmeyen "İzleyici" grubu tarafından maniple edilen online bir oyunun içinde bulmasını konu alıyor.

4. Star Trek Sonsuzluk

Gene Roddenberry'nin ortaya çıkardığı ve 2009'da J.J. Abrams tarafından yeniden çekilen dünyaca ünlü Star Trek serisinin yeni filmi 'Star Trek Sonsuzluk', 'Hızlı ve Öfkeli' serisi ile tanınan Justin Lin'in yönetmenliğinde beyaz perdeye geri dönüyor.

Merakla beklenen serinin başrollerinde John Cho, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin, Sofia Boutella ve Idris Elba gibi başarılı isimler rol aldı.

J.J. Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği filmde, "Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşı karşıya buluyor."

5. Saraybosna’da Ölüm

Bosna-Hersek ve Fransa ortak yapımı dram türündeki filmin başrollerinde Jacques Weber, Snezana Vidovic, Izudin Bajrovic ile Vedrana Seksan oynuyor.

'Tarafsız Bölge', 'Bir Hurdacının Hayatı' gibi filmleriyle tanınan Danis Tanovic'in yönettiği film, Bernard-Henri Levy'nin 'Hotel Europa' adlı eserinden esinlenerek çekildi. Saraybosna'da bir otelde çekimleri yapılan film, izleyiciye iç içe geçmiş farklı hayatlar ve bakış açıları sunmayı amaçlıyor.

6. Sevimli Kedi İş Başında 2

Andres Couturier'in yönettiği animasyon türündeki filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özacun, İlham Erdoğan, Özgür Özdural, Ali Çorapçı ve Sinan Divrik gibi isimler yaptı.

‘Top Cat’ serisinin 2. filmi, kötülük yapmadan ‘Bay Dev’ karakterinden kurtulmaya çalışan ‘Sevimli Kedi’nin maceralarını anlatıyor.