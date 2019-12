-BU HAFTA 6 YENİ FİLM GÖSTERİME GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Türk sinemaseverler, bu hafta biri yerli, altı yeni filmle buluşacak. Suat Oktay Şenocak'ın yönettiği ve Yusuf Günay Güney, Altuğ Görgü, Murat Liman ile Arzu Tan Bayraktutan'ın oynadığı ''Adı Aşk Bu Eziyetin'', hayatın 90 dakikadan ibaret olmadığını anlatıyor. Gerçek taraftarlığı ve taraftar ruhunu anlatan film, sinemaseverleri futbol aşkıyla tanıştıracak. Filmde, geçen sezon süper ligde Bursaspor'u şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam da rol aldı. Florian Gallenberger'in yönettiği ve Ulrich Tukur, Daniel Brühl, Steve Buscemi ile Anne Consigny'nin oynadığı ''Son Kahraman/John Rabe'', gerçek hayat hikayesinden uyarlandı. Filmin konusu şöyle: ''Japonların, Çin Halk Cumhuriyeti'nin eski başkenti olan Nanking'i ele geçirmeleri sırasındaki 6 haftalık sürede acımasız saldırılar sonucunda sayısı bilinmeyen erkek, kadın ve çocuk katledilir. Bütün dünya, bu olayı şok ile karşılar ve çoğunluk sessiz kalmayı tercih ederken, bazıları ise bir şeyler yapmayı tercih eder. Bunlardan birisi de Alman mühendis John Rabe'dir.'' Nanette Burstein'in yönettiği ve Drew Barrymore, Justin Long, Jason Sudeikis ile Charlie Day'ın oynadığı ''Seni Uzaktan Sevmek/Going The Distance'', ayrı şehirlerde yaşayan iki gencin aşkını anlatıyor. -TARANTİNO/RODRİGEZ EL ELE- Robert Rodrigez'in yönettiği ve Danny Trejo, Jessica Alba, Robert De Niro ile Michelle Rodriguez'in oynadığı ''Ustura/Machete'', Türkiye ile eş zamanlı olarak dünyada da sinema izleyicisiyle buluşacak. Senaryosunu da Robert Rodriguez'in kaleme aldığı, yapımcılığını Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmin konusu şöyle: ''Meksikalı eski bir federal ajan, Texas'ta işçi olarak çalışıp gizlenmektedir. Bir politikacı, Machete'yi pis işlerini yapması için işe alır. Ancak Machete, bir süre sonra kendini işe alanların amaçlarının farklı olduğunu anlar.'' -ROBOT AVCILAR- Nimrod Antal'ın yönettiği ve Adrien Brody, Alice Braga, Topher Grace ile Danny Trejo'nun oynadığı ''Av/Predators'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Oscar ödüllü oyuncu Adrian Brody'in seçilmiş bir grup paralı askerin lideri olarak seyirci karşısına çıktığı filmin konusu özetle şöyle: ''Yabancı bir gezegene getirilen birlik, kısa sürede kendilerinin av olduğunu fark eder. Birlikte, gözden düşmüş bir fizikçi dışında her biri soğukkanlı birer katil olan suçlular ve bir grup paralı asker vardır. İnsan predatorlar/avcılar düştükleri gezegende bu sefer uzaylı predatorlar tarafından sistematik bir biçimde avlanacaklardır.'' Chris Renaud ile Pierre Coffin'in yönettiği ve Steve Carrell, Jason Segel, Miranda Cosgrove ile Julie Andrews'in seslendirdiği ''Çılgın Hırsız/Despicable Me'', haftanın tek animasyon filmi olarak öne çıkıyor. Türkçe dublajlı versiyonunda Ata Demirer'in seslendirdiği filmin konusu şöyle: ''Çevresi minyonların oluşturduğu küçük bir orduyla çevrili olan Gru, dünya tarihindeki en büyük soygunu planlamaktadır. Ay'ı çalacaktır. Gru, kötü olan her şeyi sevmektedir. Küçültme ışınları, dondurma ışınları ve savaşa hazır araçlardan oluşan cephaneliğiyle herkesi yok eder. Ta ki 3 küçük yetim kız ona bakıp, başka kimsenin onda görmediğini görene kadar.''