Bu hafta 6 yeni film gösterimde

T24 - 4 dalda Oscar adayı olan 'Gerçeğin Parçaları', Johnny Depp'in de seslendirme kadrosunda olduğu başarılı animasyon 'Rango', Kerem Alışık, Hülya Avşar ve Yavuz Bingöl'ün başrolünde olduğu '72. Koğuş' ve romantizm ve gerilim sahneleriyle dikkat çeken 'Kader Ajanları' haftanın öne çıkanları...





Sinemaseverler bu hafta ikisi yerli altı yeni filmle buluşacak.



GERÇEĞİN PARÇALARI







Debra Granik'in yönettiği ve Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan ile Dale

Dickey'nin oynadığı ''Gerçeğin Parçaları (Winter's Bone)'' filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmin konusu şöyle:

''Alabama'nın küçük bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Ree, iki kardeşine ve hasta annesine bakmak zorundadır. Ruhsal bir çöküntü içinde olan annesinin o hale gelmesinde uyuşturucu bağımlısı babasının rolü çok büyüktür. Methamphetamin bağımlısı babası, onları terk etmiştir ama Ree, ailesini yeniden bir araya getirmeye kararlıdır.''



RANGO







Gore Verbinski'nin yönettiği ve Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin ile Alfred Molina'nın seslendirdiği ''Rango'' filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerinin dikkatini çekecek.

Filmde, sakin ve sıradan bir hayat yaşayan bukalemun Rango kazara kendini gözüpek, eşkıyaların ve kanunsuzların olduğu, nüfusunu çölün en sahtekar ve üçkâğıtçı yaratıklarının oluşturduğu Toprak kasabasında bulunca, pek de cesur olmayan bu kertenkele dikkat çektiğini fark eder. Kasabanın uzun süredir beklemekte olduğu umudu olarak sevinçle karşılanan Şerif Rango, yeni rolünü her şeyiyle oynamaya mecbur kalır... Ta ki kendini aksiyon dolu durumlarda bulup, korkunç karakterlerle karşılaşana kadar. Rango, eskiden numarasını yaparken şimdi kahraman olmaya başlamıştır.



72. KOĞUŞ











Murat Saraçoğlu'nun yönettiği ve Kerem Alışık, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl ile Songül Öden'in oynadığı '72. Koğuş' filmi, politik ve dram sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Orhan Kemal’in başyapıtlarından biri olan 72. Koğuş, insan haysiyetinin düşebileceği en dipsiz kuyunun hikâyesidir. 1940’lar, 2. Dünya Savaşı’nın etkisinde kalan Türkiye’nin kıtlık yılları… Cezaevinin 72 no''lu koğuşunda çeşitli suçlardan yatan Adembabalar…

Onların sefaleti, acıları, insanlığa özlemi, hayata dair düşleri, çelişkileri, aşkları ve kavgaları ile bu derin çukura yuvarlanmış, en yakınını üç kuruşa vurabilecek kadar alçalmış insanların dünyası. Bir koğuşun karanlığındaki direniş ve yaşam mücadelesidir. 72. Koğuş, kalın duvarlar arasına kapatılmış insanların duvarların dışındaki akıp giden hayatla çelişkileri ve çatışmalarını yansıtır.

72. Koğuş bir insan hikâyesidir ve insanlığın kaybettiği değerleri yüzümüze bir tokat gibi hatırlatmaktadır.



KADER AJANLARI







George Nolfi'nin yönettiği ve Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie ile John Slattery'nin oynadığı ''Kader Ajanları (The Adjustment Bureau)'' filmi, romantizm ve gerilim sahneleriyle izleyicilerle buluşacak.

Filmde, politikacı David, güzel modern balerin Elise ile tanışır. Tam ona aşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak ister. David, ya Elise'in peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilen yoldan gidecek ya da kadere karşı gelmek için kendisini tehlikeye atacak.



KİR







Yusuf Çetin'in oynadığı ve yönettiği Zilan Odabaşı, Yalçın Dümer ile Eyüp Çalış'ın eşlik ettiği ''Kir (Qirej)'' filminde, Türkiye'deki Kürt sorununda önemli rol alan koruculuk sisteminin bölge halkına yaşattıkları konu alınıyor.

Bilge Köyü’ndeki korucuların, çoğu kadın ve çocuktan oluşan 42 kişiyi katletmesi sonrası, koruculuk sisteminin kaldırılmasını isteyenlerin haklı olduklarına dikkat çeken film, sırtını devlete dayayıp halk üzerinde terör estiren koruculuk sisteminin kirli yönlerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.



SOKAK DANSI







Jon Chu'nun yönettiği ve Rick Malambri, Adam Sevani, Sharni Vinson ile Alyson Stoner'ın oynadığı ''Sokak Dansı (Step Up)'' filmi, 3D yapımıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Filmde, bir grup dansçı, Moose ve Natalie ile çalışmaya başlayınca, yarışmada, dünyanın en iyi sokak dansçılarıyla karşı karşıya gelir. Yarışmayı kazanan grup, tüm hayallerine kavuşurken, kaybeden taraf elindeki her şeyi kaybedecektir. Luke, ailesinden kalan vasiyeti korumaya çalışırken, Natalie kalbine mi yoksa mantığına mı güveneceğini bilemez.



SİYAH KUĞU







Darren Aronofsky'nin yönettiği ve Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder ile Vincent Cassel'in oynadığı ''Siyah Kuğu (Black Swan)'' filmi, gizemli konusuyla sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde, çok yetenekli bir balerin olan Nina'nın, Kuğu Gölü'nün baş balerini olmak için diğer dansçılarla rekabeti anlatılıyor.

Nina (Portman), New York’ta yaşayan çok yetenekli bir balerindir ve hayatında çoğu balerin için de olduğu gibi dansetmekten başka bir şey yoktur. Eski bir balerin olan ve bu konuda çok hırslı olan annesi Erica (Hershey) ile yaşamaktadır. Oyun yönetmeni Thomas Leroy (Cassel) KUĞU GÖLÜ’nün baş balerini Beth MacIntyre (Ryder) yeni sezonda değiştrimeye karar verir ve ilk tercihi de Nina’dır. Balenin saf ve zarif Beyaz Kuğu ile şehvetin temsilcisi Siyah Kuğuyu aynı anda canlandırabilecek birine ihtiyacı vardır. Fakat Nina’yı bekleyen bir yeni bir rakip vardır, ve o da Leroy’u etkilemeyi başarmıştır. Nina Beyaz Kuğu rolüne her ne kadar uysa da Lily de Siyah Kuğu’nun tam karşılığıdır. İki genç dansçı arasındaki rekabet garip bir arkadaşlığa dönüşürken Nina da kendi karanlık tarafıyla haşır neşir olmaya başlamıştır – onu mahvedebilecek türden bir kayıtsızlık.



İZ PEŞİNDE







Joel Coen ile Ethan Coen'in yönettiği ve Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld, Josh Brolin ile Barry Pepper'ın oynadığı ''İz Peşinde (True Grit)'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

14 yaşındaki Mattie Ross'un (Hailee Steinfeld) babası korkak Tom Chaney (Josh Brolin) tarafından acımasızca vurularak öldürülür. Mattie onun cezalandırılması konusunda kararlıdır. Tetiğe basmaya her an hazır, alkol bağımlısı Amerikan Federal Şerifi Rooster Cogburn'den (Jeff Bridges) yardım alan Mattie, Cogburn'ün tüm itirazlarına rağmen Chaney'i ele geçirmek için onunla birlikte yola çıkar. Babasının öcünü almak için Kızılderili topraklarında suçluyu takip etmesi ve babasının katilini, LaBoeuf (Matt Damon) adındaki bir Teksas Polisi, başka bir adamı öldürdüğü için onu yakalayıp Teksas'a geri getirmeden önce bulması gerekmektedir.



KAÇIŞ PLANI







Paul Haggis'in yönettiği ve Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy ile Liam Neeson'ın oynadığı ''Kaçış Planı (The Next Three Days)'' filmi, dram ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle:

John Brennan (Russell Crowe)’ın hayatı mükemmel gitmektedir; taa ki karısı Lara (Elizabeth Banks) işlemediğini iddia ettiği bir cinayetten tutuklanıncaya kadar. Mahkumiyetinin üç yılı boyunca John ailesini bir arada tutmaya çalışmakta, oğulları Luke (Ty Simpkins)’u yetiştirmeye ve devlet üniversitesinde hocalığa devam ederken eşinin masumiyetini kanıtlamak için de çabalamaktadır. Son başvurularının da reddedilmesiyle, Lara intiharın eşiğine gelirken John da yapılacak tek bir şey kaldığına kanaat getirir; karısını hapisten kaçırmak. İmkansızlıklarla engellenmiş olduğunu ve bu konudaki deneyimsizliğini redderek, özenli bir kaçış planı akıl eder ve alışık olmadığı, tehlike dolu bir dünyaya atılır; sevdiği kadın uğruna sahip olduğu herşeyi riske atarak...



YA SONRA







Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp, yönettiği ve oynadığı Deniz Çakır, Barış Falay ile Ragıp Savaş'ın eşlik ettiği ''Ya Sonra'' filmi, romantik komedi sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle:

''Adem ile Didem evli bir çifttir, ancak Adem sevgisini daha az belli etmeye başlamış, Didem ise mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, mesleğine geri dönmek olacaktır. Adem'i çok seviyordur. Didem, kocasının peşinden giderken her şeyini terk ettiğinden, aynı fedakarlığı Adem'den beklemeye başlamıştır. Tam bu sırada başka bir masalın prensi devreye girer.''



ZORAKİ KRAL







Tom Hooper'ın yönettiği ve Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi ile Geoffrey Rush'un oynadığı ''Zoraki Kral (The King's Speech)'' filminde, babası 5. George'un ölümünün ardından, ağabeyi Edward'ın da tahttan feragat etmesi üzerine Albert'ın krallık görevini devralmak zorunda kalması anlatılıyor.

Kral VI. George''un ülkesini yönetirken önünde çok büyük bir engel vardır; o da üstesinden gelmek zorunda olduğu konuşma bozukluğudur. Kral için hitabetin ne denli önemli olduğunu bilen karısı Kraliçe Elizabeth, bu sorunu çözmek için ilginç görünümlü bir hitabet hocası bulur. İlk başlarda yıldızları pek barışmayan bu ikili zamanla büyük bir başarı sağlayacaktır.

Colin Firth'ün oyunculuğuyla çok konuşulduğu 'Zoraki Kral' Oscar'ın da en önemli adayı olarak görülüyor.



YEŞİL YABAN ARISI







Michel Gondry'nin yönettiği ve Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz ile Chad Coleman'nin oynadığı ''Yeşil Yaban Arısı (The Green Hornet)'' filmi, 3 boyutlu aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle:

''Britt, Los Angeles'ın en bilinen medya şirketinin varisidir. Babası ölene kadar amaçsız bir hayat sürer. Babasının yaratıcı çalışanı Kato ile arkadaşlık kurduklarında ikisi de hayatlarında ilk kez anlamlı bir şey yapabileceklerini düşünürler ve böylece suçla savaşları başlar. Britt, gizli kahraman Yeşil Yaban Arısı olur. Ortağı Kato ile suç ve suçluların peşine düşerler.''



127 SAAT







'Trainspotting' ve Oscar ödüllü 'Slumdog Millionaire' filmlerinin usta yönetmeni Danny Boyle'un yönettiği ve James Franco, Lizzy Caplan, Kate Mara ile Amber Tamblyn'in oynadığı ''127 Saat (127 Hours)'' filminde genç bir dağcı olan Aron, Utah yakınlarında büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır ve 5 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verir.

Bu süre boyunca yaralı halde içsel sorunlarıyla da karşılaşmak zorunda kalan Aron, kendisini bu beladan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzleştikten sonra kurtulur.



Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak







Ali İlhan'ın yönettiği ve Claudia Cardinale, İsmail Hacıoğlu, Lavinia Longhi ile Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'' filmi, komedi ve dram sahneleriyle dikkati çekiyor. Filmin konusu şöyle:

Yıllar önce, oğlunu da arkasında bırakarak kendisini terk eden kocasından sonra hiçbir erkeği kapısından bile içeri sokmayan Sinyora Enrica, bu özelliğiyle ün salmıştır. Enrica, evindeki boş odaları kız öğrencilere kiralamakta, ek iş olarak da terzilik yapmakta ve bir pazarda çalışmaktadır.

Yıllarca bozmadığı bu kuralı, yağmurlu bir gecede, bir yanlış anlama sonucunda evine gelen Türk öğrenci Ekin için bozacaktır. Önceleri evinin kapılarını bu yabancıya açmak istemeyen Sinyora Enrica, daha sonra sadece evini açmakla kalmayıp, yıllarca kilitli tuttuğu kalbini de bu Türk gencine açacaktır. Giovanni Sinyora Enrica’nın tek oğlu ve babası henüz çok küçük yaşlarda terk ettiği için sorunları olan bir kişiliktir. Giovanni’nin annesine karşı haksız davranışları Ekin’de Sinyora Enrica’ya karşı bir koruma duygusuna dönüşecek ve böylece aralarında bir gönül bağı oluşacaktır. Bir dil okulu için İtalya’ya giden Ekin için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hayatı tümden bir değişime uğrayacaktır.



ÇALGI ÇENGİ







Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Murat Cemcir, Ahmet Kural, Erdal Tosun ile Tuna Orhan'ın oynadığı ''Çalgı Çengi'' filminin de konusu şöyle:

''Salih ve Gürkan, düğün ve kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyze oğludur. İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkar. Bodrum katında hazırlanırken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.''



DÖVÜŞÇÜ







David Russell'ın yönettiği ve Christian Bale, Mark Wahlberg, Amy Adams ile Melissa Leo'nun oynadığı ''Dövüşçü (The Figther)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek.

Film, Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Mark Wahlberg), Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Christian Bale) ve Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Amy Adams ve Melissa Leo) dallarında aday gösterildi.

Dicky Ecklund (Christian Bale) efsanevi eski boksördür. Ancak yeteneğini boşa harcamış ve başarı imkanını hiç etmiştir. Micky Ward (Mark Wahlberg), Dicky’nin üvey kardeşidir. Mickey iyi bir boksör olarak adını duyurmadan Dicky onun ustalığını yapmaktaydı. Bu gerçek hikaye iki kardeşin her şeye rağmen tekrardan bir araya gelip parçalanan ailelerini bir araya getirme çabalarını anlatıyor.