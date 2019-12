Bu hafta 6 film sinemaseverlerle buluşuyor...

T24

Ödünç Sevgili

Devlerin Günahı

Troll Avı

Zor Hedef

Şeytanı Gördüm

Gönül Avcısı

Luke Greenfield'in yönettiği ve Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, John Krasinski ile Colin Egglesfield'in oynadığı ''Ödünç Sevgili (Something Borrowed)'' filmi, romantik ve komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, hukuk firmasında çalışan Rachel, en iyi arkadaşı Darcy'nin kendisine sürekli hatırlattığı gibi bekar bir kadındır. Rachel, 30. yaş gününü kutladıktan sonra kendini hukuk fakültesinden beri aşık olduğu Dex'in kollarında bulur, ancak Dex, Darcy'nin nişanlısıdır. Darcy'nin düğünü yaklaşırken Rachel, dostu ve hayatının aşkı arasında kalakalır.Roland Joffe'nin yönettiği ve Wes Bentley, Charlie Cox ile Olga Kurylenko'nun oynadığı ''Devlerin Günahı (There Be Dragons)'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, İspanya'da Opus Dei'ye ait bir araştırma yapan Robert, acılı bir hikaye ile karşılaşır. Hikaye, 20. yüzyılın başlarında çocukluk arkadaşı Manolo ve Josemaria'nın yollarının ayrılmasıyla başlar. Josemaria, ailesi ölünce papaz olur. Manolo, cumhuriyetçilerin içine ajan olarak sızar. Aşık olduğu Ildiko cumhuriyetçilerin lideri Oriol ile aşk yaşar. Cumhuriyetçi çeteler, kiliseleri ateşe verip, rahipleri vurmaya başlar.Andre Ovredal'ın yönettiği ve Johanna Morck, Tomas Alf Larsen, Gleen Erland Tosterud ile Hans Morten Hansen'nin oynadığı ''Troll Avı (Trolljegeren- Troll Hunter)'' filmi, macera ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverin ilgisini çekecek.Filmde, Norveç'in Kuzey ormanlarında izinsiz olarak ayıları avlayan bir avcıdan şüphelenen üniversiteli bir grup, film projesi olarak bu konunun üstüne gitmek ister. Avcı, onları, kendinden uzak tutmak isteyince grup da bir akşam gizlice avcının peşine düşer ve aslında peşinde oldukları şeyin bir ayı değil, dev bir Troll olduğunu fark ederler.Fred Cavaye'nin yönettiği ve Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gerard Lanvin ile Elena Anaya'nın oynadığı ''Zor Hedef (A Bout Portant-Point Blank)'' filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle: ''Samuel, sağlık görevlisi belgesini almak için çalışırken Nadia, Samuel'e saldıran adamlar tarafından kaçırılır. Polis gözetiminde hastanede yatan Sartet'i oradan çıkarmak için Samuel'in sadece üç saati vardır. Samuel'in kaderi, polisin hırsızlık suçundan peşinde olduğu Sartet'e bağlıdır. Eğer karısını bir daha görmek istiyorsa çok hızlı davranmalıdır.''Ji Woon Kim'in yönettiği ve Byung Hun Lee, Gook Hwan Jeon ile Ho Jin Jeon'un oynadığı ''Şeytanı Gördüm (Akmareul Boatda-I Saw The Devil)'' filminin konusu şöyle:''Kyung Chul zevk için insanları öldüren tehlikeli bir psikopattır. Emekli bir polis şefinin kızı olan Joo Yeon'u öldürmeyi kafasına koyar ve izlemeye başlar. Joo Yeon'un ölümü, gizli ajan olan nişanlısı Dae Hoon'u çok sarsar ve katili bulmaya karar verir. Bunun için bir canavara dönüşmesi gerekse bile, öcünü almak için elinden gelen her şeyi yapacağına yemin eder.''Pascal Chaumeil'in yönettiği ve Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier ile François Damiens'in oynadığı ''Gönül Avcısı (L'arnacoeur-Heartbreaker), romantik komedi sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Alex'in işi ilişkileri bozmaktır. Konusunda ondan daha başarılı kimse yoktur, işini kesinlikle yerine getirir. Juliette ise genç, güzel ve zengin bir kızdır. On gün sonra evlenecektir ama babası bu işe pek sıcak bakmaz. Alex, bu çifti ayırmak üzere işe alındığında, kendisini bir yarışın içinde bulur ama aşk söz konusu olduğunda, mükemmel bir plan yapılamayacağını anlar.