Bu hafta 5 yeni film vizyona girdi

T24 - Bu hafta hepsi yabancı olmak üzere 5 yeni film vizyona giriyor.





Tanrılar ve İnsanlar

Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü ve 3 dalda César Ödülü kazanan filmin yönetmeni, daha önce Cannes’dan Jüri Ödülü (“Don't Forget You're Going to Die” filmi ile) ile dönen Xavier Beauvois.

Filmin konusu şöyle;

Mağrip'te 1990'larda, dağların tepesinde bir manastır... Sekiz Fransız Hristiyan keşiş, Müslüman köylülerle yan yana huzur içinde yaşamlarını sürdürüp giderlerken yaşadıkları ülke birden karışır. Yabancı işçiler kökten dinciler tarafından katledilmiş, şiddet olayları bölgeye hâkim olmuştur. Yaklaşmakta olan tehlikeye rağmen keşişler, bedeli ne olursa olsun yerlerinden kıpırdamamaya kararlıdırlar. Ordu onlara koruma teklif eder, ama keşişler bunu da reddeder. Bir süre sonra, kaçınılmaz olan başlarına gelir ve militanlar manastırı basar. Keşişler pes etmese de artık aralarında anlaşmazlıklar vardır. Bazıları kalmaya kararlıdır, bazıları gitmek ister. Film, Cezayir, Tibhirine’de 1993-1996 aralasında keşişlerin esaret döneminden esinlenilmiştir.



Dehşetin Gözleri

“Kayboluş”tan bu yana en korkutucu Hollanda filmi olarak nitelenen "Dehşetin Gözleri / Two Eyes Staring (Zwart Water)", “Halka”, “Garez” ve “Yetimhane” gibi filmlerin izinden giden hikayesiyle Elbert van Strien’ın ilk uzun metrajlı filmi.

Filmin konusu şöyle;

Christine, ailesinden miras kalınca doğup büyüdüğü eve kocası ve 9 yaşındaki kızı Lisa ile beraber taşınmaya karar verir. Bir süre sonra Lisa evin karanlık köşelerinde annesinin ölü kız kardeşi olduğunu söyleyen bir kız görmeye başlar. Zamanla babası da, karısının kendisinden korkunç bir sır gizlediğini anlayacak ve bu sır ölümcül sonuçlar doğuracaktır.



Aşka Şans Ver

Jullien Monnier’in ciddi bir problemi vardır. Çok başarılı bir ilişki danışmanı olmasına rağmen, hayatına giren kadınları iki haftadan fazla elinde tutmayı beceremez. Aslında, çocukluğundan beri ona âşık olan her kadına bir uğursuzluk getirmiştir. Fakat bu sadece basit bir uğursuzluk değildir. Etrafındaki kadınlar defalarca hastaneye düşmüş, günlük hayatları alt üst olmuş, tam anlamıyla bir uğursuzluk yaşamışlardır. Julien kadınlar için adeta konuşan bir kara kedidir.

Tam başka biriyle çıkmamaya karar vermişken Johanna isminde bir kadına âşık olur. Her ne kadar kör talihinden korksa da kendini aşkın kollarına bırakmaya karar verir. Fakat Joanna bir süre sonra başına gelen tersliklerin onunla tanıştığı günden beri olduğunu fark eder.



Julia'nın Gözleri

El Laberinto Del Fauno, El Orfanato, Splice gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Guillermo del Toro'nun yeni projesinde El Orfanato'daki Lauro rolüyle başarılı bir oyunculuk sergileyen Belen Rueda başrolde.

Filmin konusu şöyle;

Julia'nın (Belén Rueda) sonunda onu kör bırakacak olan bir göz hastalığı vardır. Julia'nın ikiz kız kardeşi de aynı hastalığa yakalanmış ve kendini bodrum katında asarak intihar etmiştir. Herkes onun intihar ettiğini düşünse de Julia aynı fikirde değildir, kardeşini kimin öldürdüğünü bu işin gerçek nedenini öğrenmek amacı ile kendini bu göreve adar ve araştırmaya girer. İpuçlarını tek tek toplamaya başladığı andan itibaren izlenildiğinin farkına varır. Bu arada gözündeki hastalık ilerlediğinden dolayı Julia cerrahi bir operasyon geçirir ve iki hafta boyunca gözünde bir sargı ile yaşamak zorunda kalır. Kardeşini öldüren katilin geceleri evine girip kendisini izlediğini hisseder ve onun için gerilimli saatler başlamıştır. Onun kusuru görme yeteneğinin sade bir çarpıtması mıdır veya hayal etme gücünün yeteneğimidir? Onu izleyen adam görünmez olabilirmiydi? Bu sorular içerisinde Julia gizemli ve karabasana dönen bu karanlık dünyadan kurtulabilecek miydi?







Bir Ayrılık

Film, boşanmak üzere olan ama çocuklarının velayeti konusunda ikileme düşen bir çiftin öyküsünü anlatıyor. Simin, kocası Nader ve kızı Termeh’le birlikte İran’ı terk etmek istemektedir. Nader’in Alzheimer hastası babasını bırakmayı reddetmesi üzerine boşanma davası açan Simin, dava talebi reddedilince anne babasının evine gider. Termeh ise babasıyla kalmaya karar vermiştir. Nader kızına ve babasına bakması için hamile bir genç kadını tutar; ama bu durum daha fazla soruna yol açacaktır.





