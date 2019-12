-BU HAFTA 5 FİLM VİZYONA GİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Türk sinemaseverler, bu hafta 3'ü yerli 5 filmle buluşacak. Tarkan Özel'in yönettiği, Selda Alkor, Damla Sönmez, Gökhan Mumcu ile Selda Özer'in oynadığı ''Mahpeyker: Kösem Sultan'' filminin çekimleri, İstanbul Kurtköy'de 1500 metrekare alana kurulan platoda yapıldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen film, evlatlık olan bir genç kızın Osmanlı İmparatorluğunu yönetme gücünü elde edecek seviyeye tırmanışının hikayesini anlatıyor. Yaklaşık olarak 4,5 milyon TL'ye mal olan filmin konusu şöyle: ''Talihin kendisini Topkapı Sarayına sürükleyip Sultan 1. Ahmet'le karşılaştırdığı Emine, saray geleneklerine aykırı olmasına, padişahın annesi Handan Sultan ve Topkapı Sarayı hareminin tek hakimi olan Büyük Valide Safiye Sultan'ın muhalefetine rağmen padişah 1. Ahmet'le nikahlanır ve Ahmet'in taktığı Mahpeyker adını alır.'' Seren Yüce'nin yönettiği ve Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanrıöğen, Esme Madra ile Nihal Koldaş'ın oynadığı ''Çoğunluk'', İstanbullu orta sınıf bir ailenin oğlu Mertkan'ın hayatını anlatıyor. Venedik Film Festivali'nde ''Geleceğin Aslanı/Lion of the Future'' ödülünü alan filmin konusu şöyle: ''Mertkan, babasının inşaatlarının getir götür işlerine bakmakta, arkadaşlarıyla alışveriş merkezlerinde dolaşmaktadır. Ne zaman ki Gül ile tanışır, boşluğu ve basitliği değerlendirmek için bir fırsat çıkar karşısına. Ne var ki babası Gül'ün kökeni konusunda şüphecidir. Ayrımcılıkla karşılaştığı ilk anda ona teslim olan Mertkan, çoğunluğa uyar, babasının kendisi için çizdiği yolda bir anlam bulur.'' Su Turhan'ın yönettiği ve Pegah Ferydoni, Mehdi Moinzadeh, Saskia Vester ile Timur Işık'ın oynadığı ''Ayla: Tek Beden İki Hayat'', yönetmen Turhan'ın ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor. Türk köklerinden gelen değerlerin korunması ve batılı değerlerin özgürlüğü arasında kendisi için geçiş yolları arayan genç bir kadının hayat hikayesini anlatan filmin konusu şöyle: ''Ayla, ikili bir hayat sürmektedir. Gündüzleri çocuk yuvasında geceleri de bir gece kulübünün vestiyerinde çalışmaktadır. Ayhan'a aşık olduğu sırada kendisinden yardım isteyen bir öğrencisinin annesini evine alır. Tutucu ailesinden saklanan Hatice, Ayla'ya sığınır. Ayla tesadüfen, sevdiği Ayhan'ın, Hatice'nin ağabeyi olduğunu öğrenince Ayhan'a olan güvenini kaybeder.'' -ŞİMDİ KAÇMAK ZAMANI- Robert Schwentke'nin yönettiği ve Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich ile Helen Mirren'ın oynadığı ''Red'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Amansız bir kaçış ve kovalayışın hikayesini anlatan filmin konusu şöyle: ''Emekli CIA ajanı Frank Moses, sakin bir emekli hayatı yaşıyordur. Bir gün karşısına, kendisini tehdit eden bir suikastçı çıkar. Hayatı tehlikeye giren Frank, eski takım arkadaşlarını toplar. 4 arkadaş CIA'in eski gizli ajanlarıyken bildikleri sırlar onları örgütün hedefi haline getirir. Şimdi etrafları bir suikast ile çevriliyken, ekip ruhlarını biraraya getirerek, peşlerine düşen tehlikeden kaçabileceklerdir.'' Ben Stassen'in yönettiği ve Isabelle Fuhrman, Anthony Anderson ile Ed Begley Jr.'un seslendirdiği animasyon film ''Sammy'nin Maceraları/Sammy's Adventures: The Secret Passage'', haftanın tek animasyon filmi olarak, hem yetişkinleri, hem de çocukları sineme salonlarına çekecek. Küçük ve tatlı bir deniz kaplumbağası olan Sammy'nin maceralarını anlatan filmin konusu şöyle: ''Deniz kaplumbağası Sammy, Shelly adlı şirin bir kaplumbağayla karşılaşır. Ancak hayatının aşkını bulmasıyla kaybetmesi bir olur. Tüm kaplumbağaların doğdukları kumsala geri dönmeden önce yaptıkları macera dolu yolculukta, Sammy binbir türlü tehlike atlatır ve bir gün Shelly'i bulur. Shelly de onu hiç unutmamıştır.''