-BU HAFTA 5 FİLM VİZYONA GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Türk sinemaseverler, bu hafta 5 yeni filmle buluşacak. Naci Çelik Berksoy'un yönettiği ve Ozan Çobanoğlu, Kadim Yaşar, Ezgi Sertel ile Fatih Yurdakul'un oynadığı ''Paramparça'', kara filmin başarılı örnekleri arasında yer almaya aday gösteriliyor. Senaryo aşaması 3 yıl, çekim aşaması ise 8 hafta süren filmin konusu şöyle: ''Hapisten yeni çıkan ve geçmişini unutmak isteyen eski kiralık katil Kemal, dış dünyadan kaçsa da vicdanı rahat değildir. Yeni bir hayata başlayabilmek için eşi ve kızına sarılır. Fakat kötü kaderi peşini bırakmaz. Ömer'den intikam almayı kafasına takmış olan Uğur, aradığı adamı bulmuştur ve Kemal tekrar karanlık dehlizlere dalar. Yeni bir hayat için başka birinin hayatını alacaktır.'' Luc Besson'un yönettiği ve Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche ile Jean-Paul Rouve'nin oynadığı ''Adele'nin Olağanüstü Maceraları/Les Aventures Extraordinaires D'Adele Blanc-Sec'', cesur bir gazetecinin hayatını beyaz perdeye aktarıyor. Çizgi romandan uyarlanan filmin konusu şöyle: ''Yıl 1912. Adele, gözü kara genç bir gazetecidir. Bir uçan dinozor cinsi olan Pterodactyl'a ait 136 milyon yaşındaki bir yumurta, Paris Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilendiği bölümde bilinmeyen biri tarafından kuluçkalanır. Yumurtadan çıkan kuş kentte terör estirmektedir.'' -TETİKÇİNİN HAYATI- Anton Corbijn'in yönettiği ve George Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten ile Paolo Bonacelli'nin oynadığı ''Centilmen/The American'', bir kiralık katlin iç dünyasını gözler önüne seriyor. Martin Booth'un ''A Very Private Gentleman'' adlı romandan sinemaya uyarlanan filmin konusu şöyle: ''Jack, kiralık katiller arasında acımasızlığıyla tanınan biridir. Her görevden sonra yaptığı gibi küçük bir İtalyan kasabasında inzivaya çekilir. Rahip Benedetto ile bir dostluk kurar. Kasabada tanıştığı Clara isimli genç kadınla yakınlaşır. Jack, Clara ile başlayan ilişkisi yüzünden konsantrasyonunu kaybetmektedir ve bir tetikçi için en tehlikeli şey açık vermektir.'' Thor Freudenthal'ın yönettiği ve Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris ile Devon Bostick'in oynadığı ''Saftirik Greg'in Günlüğü/Diary of a Wimpy Kid'', hem çocuklara, hem de büyük yaştaki izleyicilere hitap ediyor. Jeff Kinney'in en çok satan kitaplar listesinde 74 hafta boyunca kalmayı başaran kitabından uyarlanan filmin konusu şöyle: ''Greg Heffley için ortaokul, etrafını garip kızların ve kabadayı tiplerin kapladığı dünyadaki en gereksiz yerdir. Bu sonu gelmez işkencelerden sıyrılmak, fark edilebilmek ve hak ettiğini düşündüğü statüyü kazanmak için Greg bir sürü plan düzenler, ancak bu planların hepsi ters gider. O da çareyi tüm bunları bir parça kağıda, bir günlüğe yazmakta bulur.'' Paul Anderson'ın yönettiği ve Milla Jovovich, Wentworth Miller, Ali Larter ile Spencer Locke'nun oynadığı ''Resident Evil: Ölümden Sonra/Resident Evil: Afterlife'' zombilerin dünyaya hakim olma mücadelesini anlatıyor. Gerilim sahneleriyle dikkat çeken filmin konusu şöyle: ''Virüsün etkilerinden insanlar zombiye dönüşürken Alice, sağ kalanları kurtarma macerasına devam ediyor. Alice ve yardım aldığı eski bir arkadaşı, buldukları yolun onları zombilerden uzak bir sığınağa götüreceğini sanmaktadırlar. Ancak varacakları şehirde binlerce zombi onları beklemektedir. Ölümcül bir tuzağa doğru ilerlemektedirler.''