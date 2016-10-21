Bu hafta 4'ü yerli 3'ü yabancı 7 yeni film gösterime girdi

Bu hafta 4'ü yerli 3 yeni film sinemaseverlerle buluşacak.

İkimizin Yerine

Küçük bir kasabada yaşayan ve hayatın içinde sıkışıp kalmış genç kadın ile (Serenay Sarıkaya) kasabaya edebiyat öğretmeni olarak gelen Doğan (Nejat İşler arasında yaşanan yasak aşk hikâyesinin anlatıldığı 'İkimizin Yerine' filmi aynı zamanda başrol Serenay Sarıkaya'nın ilk sinema deneyimi olacak. İkilinin göstereceği performans sinema eleştirmenlerinden nasıl bir not alacağı da şimdiden merak konusu oldu.

Jack Reacher: Asla Geri Dönme

2012 yapımı Jack Reacher'ın 4 yıl sonrasını konu alacak devam filminin baş rollerinde Tom Cruise, Robert Knepper, Aldis Hodge, Sue-Lynn Ansari, Danika Yarosh gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

En Süper Kahramanlar

Haftanın tek animasyon filmi Hong-Hong yapımı En Süper Kahramanlar. Animasyon filminde, tematik parkta tamircilik yapan Sam çocukluk aşkı Sue ilgili rüyalar görmektedir.

Sadece parlak bir altın yüzüğün onun kalbini kazanmasını sağlayacağına dair yanlış bir inancı olan Sam bir akşam ona evlenme teklif etmek için her şeyi hazırlar. Ancak kötü kalpli Oscar da elinde Sam'inkinin aynı bir yüzükle ortaya çıkınca işler karışır. Sam, Oscar'ın kötü planlarını ekarte edebilmek için robot süper kahramanlarla iş birliği yapar ve şehri kurtarmak için kolları sıvar. Bu macerada önemli olanın yüzüğün değeri değil kalbin sıcaklığı olduğunu anlayacaktır.

Filmin yönetmenlik koltuğunda Kyung Ho Lee ve Wonjae Lee yer alıyor. Film Türkçe Dublaj seçeneğiyle de izlenebilecek.

Ortaokulda Hayatımın En Kötü Yılları

Başrollerini Griffin Gluck, Thomas Barbusca ve Lauren Graham'ın üstlendiği film, iki ortaokul öğrencisinin ergenliğe geçiş yıllarında okulda yaşadıkları komik maceraları konu ediniyor.

Filmin yönetmen koltuğunda da kariyerinde ağırlıklı olarak video ve kısa filmlerde çalışmış olan Steve Carr oturuyor.

Rüya

Türkiye sinemasının bağımsız yönetmenlerinden Derviş Zaim'in son filmi 'Rüya', günümüzdeki mimarlık pratiklerinden hoşlanmayan genç bir mimar olan Sine'nin hikâyesini merkezine alıyor. Rüya, Derviş Zaim'in 9. uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyor.

Flminde başrolleri Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit, Gizem Akman yer alıyor.

Defne'nin Bir Mevsimi

Türkiye’nin çalkantılı bir yaz mevsiminde, Antakya yakınlarında, Suriye sınırına yakın bir kasabada geçen hikâyede Defne ile Leyla üniversite sınav sonucunu beklemektedir. Leyla’nın künefeci olan ağabeyi Ferhat ise, Arabistan için vize aramaktadır. Ferhat, Defne’ye aşıktır. Aynı zamanda İsrail’e giden çocukluk aşkı Miryam ile sözleştiği bir 14 Temmuz Bayramı buluşacağına inanmaktadır. Fakat o yaz mevsiminde her şey değişecektir.

Yönetmenliğini Mehmet Arslan'ın yaptığı Defne'nin Bir Mevsimi filminin başrollerinde, Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal yer alıyor.

İllet

Haftanın son filmi Soner Acar'ın yönetmenliğinde çekilen 'Cin' filmi İllet.

"Seneler önce anne ve babalarını kaybeden Aydın ve Taner kardeşler Kemerburgaz'da ailelerinden kalma derme çatma dağ evinde yaşamlarını sürdürmektedirler. .Aydın'ın tek arzusu kardeşi Taner’i sevdiği kızla evlendirebilmektir. Bir gün aile dostları Can'ın kanser olan kardeşinin istemeden ölümüne sebep olurlar. Can, intikamını almak için Cinler aleminden ateist bir Cin ile anlaşma yaparak Aydın'a büyü yaptırır ve herkes için ölüm-kalım savaşı başlar" konusunun anlatıldığı filmin başrollerinde Aydın Sidal, Taner Karamahmutoğlu, Gülçin Özlen yer alıyor.