-Bu hafta 4 yeni film vizyona girecek İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Türk sinemaseverler bu hafta aksiyon, bilim kurgu, dram ve korku dallarında 4 yeni filmle buluşacak. Robert Rodriguez'in yönettiği ve Jessica Alba, Antonio Banderas'ın oynadığı ''Çılgın Çocuklar 4D (Spy Kids - All The Time In The World 4D: Aroma - Scope)'' filmi, aksiyon sahneleriyle dikkat çekmeye çalışacak. Filmde, görevini bırakmış ve kendini ailesine adamış olan ajan, zamanı hızlandırarak dünyayı yok etme tehdidi savuran kötü adamı yakalamak için gizli servise geri döner. Görevini yeni kocasından saklayan ajan, çocuklarının olaya dahil olmasını engelleyemez. Büyümüş olan eski casus çocuklar da onlara eşlik eder. Jon Favreau'nun yönettiği ve Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde ile Abigail Spencer'ın oynadığı ''Kovboylar ve Uzaylılar (Cowboys & Aliens)'' filminin konusu da 1873 yılında geçiyor. Filmde, geçmişine dair hafızasında hiçbir anı olmayan bir yabancı, yanlışlıkla Absolution adlı ıssız bir kasabaya düşer. Yabancıları pek hoş karşılamayan kasaba, gökyüzünden gelen haydut saldırılarıyla esas korkunun ne olduğunu anlar. Canavarlar, çaresiz insanları teker teker kaçırmaktadır. Kasabanın kabul etmediği yabancı kasabanın tek umudu haline gelir. Philipp Stölzl'ün yönettiği ve Alexander Fehling, Moritz Bleibtreu ile Miriam Stein'nin oynadığı ''Goethe'nin İlk Aşkı (Young Goethe in Love)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe'nin ilham kaynağı olan aşk hikayesini konu alan film, Goethe'nin, babası tarafından küçük bir kasabaya gönderilmesiyle başlar. Johann, burada sıkı çalışarak amiri Kestner ile arkadaş olur. Güzel ve çekici bir kız olan Lotte'ye aşık olunca ayakları yerden kesilir. Ancak Kestner'in de Lotte'ye olan ilgisi hepsinin hayatlarını ters yüz eder. Erdoğan Bağbakan ile Erkan Bağbakan'ın yönettiği ''Karadedeler Olayı'' isimli korku filminin konusu ise şöyle: ''1989 yılının Ocak ayında gazetelerde, bir köyde, köylülerin esrarengiz yaratıklar gördükleri için geceleri sokağa çıkamadıkları haberleri yayımlanır. Jandarma hiçbir sıra dışı olaya rastlamaz. Gazeteci H.B. araştırma yapmak için köye gelir. Köylülerin ısrarı üzerine kamerasını 14 yaşındaki E.C'ye bırakarak İstanbul'a geri döner. Birkaç gün sonra 7 köylü katledilmiş olarak bulunur. Kurbanlar arasındaki E.C'nin kamerası ise olay sırasında kayıttadır.''