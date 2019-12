Bu hafta 4 yeni film vizyona girdi

T24 - Bu hafta 2'si yerli 4 yeni film sinemaverlerle buluşacak.



EJDER KAPANI



Yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı ve senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı 'Ejder Kapanı' adlı filmde, Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ile Ceyda Düvenci rol aldı.



Çekimleri İstanbul'da 8 haftada tamamlanan filmin konusu özetle şöyle: ''Güneydoğu'da askerliğini yapan er Ensar acımasız bir ölüm makinesidir. Askerdeyken 12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz edilmiştir. Askerden döndüğü ilk gün, kız kardeşinin kendini astığını öğrenir. Ardından şehirde cinayetler işlenmeye başlar. Soruşturmayı cinayet masasından iki usta dedektif Abbas, Celal ve stajyer polis memuresi Ezo üstlenir. Emekliliğinden önce son görevini üstlenen Abbas'ın tek hayali sevgilisi Cavidan'ı da alıp uzaklara gitmektir.''





MORGANLAR NEREDE



Marc Lawrence'in yönettiği ve Mary Steenburgen, Sarah Jessica Parker, Hugh Grant ile Sam Elliott'nun oynadığı ''Morganlar Nerede?/Did You Hear About the Morgans?'' haftanın bir diğer komedi filmi oldu. Romantik komedi türü içinde evliliği anlatan filmin konusu şöyle:



''Manhattan'lı başarılı çift Meryl ve Paul Morgan'ın neredeyse mükemmel olan hayatlarının tek başarısız yönü sürdüremedikleri evlilikleridir. Ancak hayatlarındaki problem başlarına gelen felaketin yanında bir hiç kalacaktır. İstemeden bir cinayetin görgü tanığı olurlar ve bir kiralık katilin hedefi olurlar. Federal polis onları küçük bir kasabaya göndererek tanık koruma programına alır.''





PRENSES VE KURBAĞA



Ron Clements ile John Musker'in yönettiği ve Anika Noni Rose, Bruno Campos, Keith David ile Michael-Leon Wooley'nun seslendirdiği animasyon film ''Prenses ve Kurbağa/The Princess and the Fog'', bilindik ''prens-kurbağa'' hikayesini ters yüz ediyor.



Bir prensesin, yakışıklı bir prense dönüşen bir kurbağayı öpmesiyle birlikte gerçek aşkını bulduğu hikayeye benzemeyen filmde, prenses yine bir kurbağayı öpüyor fakat sonuçlar çok farklı oluyor. Bunun peşinden mizah, heyecan, müzik ve duygu dolu bir macera başlıyor. Sonunda aşk, prens ile prenses arasında bir yolunu bulup gelişiyor.



Walt Disney Animation Studios'un yeni çizgi filminin müzikleri ise Oscar ödüllü besteci Randy Newman'a ait.





KUTSAL DAMACANA 2



Yönetmenliği Şafak Sezer ve Korhan Bozkurt'un paylaştığı 'Kutsal Damacana 2: İt Men'in senaryosunu ise Leman çizerlerinden Soner Günday ile Şafak Sezer yaptı.



Şafak Sezer'in başrolünü de oynadığı filmde, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Serkan Şengül, Tuğba Karaca, Yıldırım Memişoğlu, Eriş Akman, Güzin Usta ve Ferhat Güzel rol aldı.



Hollywood'un vazgeçilmezi ''kurt adam''ı tiye alan film, HD formatında 6 haftada çekildi. Filmin 3D efektleri için özel bir ekip kuruldu. Özel efektleri, animasyonları, dinamik hikayesi, akıcı anlatım üslubu, heyecanı ve eğlencesi sürekli yükselen filmin konusu şöyle:



''Fikret, eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint Okyanusu'nda seyrederken Somalili korsanların saldırısına uğrar, korsanlar gemiyi ele geçirir, Fikret denize atlayıp kaçar. Ertesi gün Fikret, baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Bir kaç Hintli köylü Fikret'i bulur, tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınağına götürürler. Aradan 5 ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur, tapınakta eğitim gören Serkan adındaki bir Türk ile tanışıp arkadaş olur.



Fikret ve Müjdat o gece Müjdat'ın evine giderler. Uyumak için yatağa girdiklerinde o gün açık artırmadan aldıkları tablonun içindeki kurt, tablodan çıkar, Müjdat'ın içine girer.''