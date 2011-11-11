Bu hafta 4 yeni film vizyona girdi

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GELECEK UZUN SÜRER

GELECEK UZUN SÜRER

BENİ UNUTMA BENİ UNUTMA

ÖLÜMSÜZLER: TANRILARIN SAVAŞI

ÖLÜMSÜZLER: TANRILARIN SAVAŞI

SENDEN ÖNCE SENDEN ÖNCE

Özcan Alper'in yönettiği ve Gaye Gürsel, Durukan Ordu, Sarkis Seropyan ile Osman Karakoç'un oynadığı “Gelecek Uzun Sürer” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, İstanbul'da bir üniversitede müzik araştırmaları yapan Sumru, ağıt derlemeleriyle ilgili yaptığı tez çalışması için Güneydoğu'ya doğru yola çıkar. Hayatının en uzun yolculuğuna çıkan Sumru'nun yolu, Diyarbakır sokaklarında korsan DVD satan Ahmet, yıkık dökük kilisenin bekçisi Antranik amca ve bölgede süren olaylara tanıklık eder.Özer Kızıltan'ın yönettiği ve Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal ile Kenan Ece'nin oynadığı “Beni Unutma” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde, Olcay, iş hayatında oldukça başarılı, genç, bekar ve güzel bir kadındır. Ciddi bir ilişki yaşadığını düşündüğü sevgilisi Hakan'ın kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrendiğinin ertesi günü, Sinan ile tanışır. Olcay'ın ilişkisinin bittiği gün, Sinan da verdiği ani bir kararla nişanlısı Ebru ile evlenmekten vazgeçer.Tarsem Singh'in yönettiği ve Henry Cavill, Luke Evans, Mickey Rourke ile John Hurt'un oynadığı “Ölümsüzler: Tanrıların Savaşı (Immortals)” filmi, aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:“Dünyanın tek hakimi olmak isteyen Kral Hyperion, kayıp olan yenilmez Epirus'un yayını aramaktadır. Taş ustası olan Theseus, Hyperion'un istilasında annesini kaybedince intikam yemini eder. Yıkımı durdurabilecek tek insan olduğu anlaşılan Theseus, Phaedra'nın yardımıyla yoldaş toplamaya başlar. İnsanlığın geleceği için savaşmanın zamanı gelmiştir.Mark Mylod'un yönettiği ve Anna Faris, Chris Evans, Martin Freeman ile Tachary Quinto'nun oynadığı “Senden Önce (What's Your Number)” filmi, romontizm sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle:“Ally Darling, orta yaşta bir kadındır. Bu zamana kadar yaklaşık 20 erkek ile çıkmıştır ve bunların içinden hayatını birleştireceği kimseyi bulamamıştır. Ally'nin kız kardeşi yakın bir zamanda evlenecektir. Bu durum Ally'i çok rahatsız eder. Düğünde ona kimse eşlik etmeyecek olması onun kendinin yapayalnız olduğunun farkına varmasına neden olur. Ally'nin aklına geçmişte ilişki yaşadığı erkekleri aramak gelir. Ally, tek tek çıktığı erkekleri arar. Bunlardan kimileri iş hayatında çok başarılı yerlere gelmiştir. Kimileri ise eşcinsel olmaya kadar giden değişimler geçirmiştir. Ally, evleneceği erkeği geçmiş hayatında mı bulacak yoksa yeni hayatında mı?”