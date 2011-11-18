Bu hafta 3 yeni film vizyona giriyor

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CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI ACIKLI HİKAYESİ CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI ACIKLI HİKAYESİ

ALACAKARANLIK EFSANESİ: ŞAFAK VAKTİ BÖLÜM 1 ALACAKARANLIK EFSANESİ: ŞAFAK VAKTİ BÖLÜM 1

OYUNUN SONU OYUNUN SONU

Onur Ünlü'nün senarist ve yönetmenliğini yaptığı, Selçuk Yöntem, Ezgi Mola, Türkü Turan ile Tansu Biçer'in oynadığı “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.18. Altın Koza Film Festivali'nde, “En İyi Film”, “En İyi Senaryo” ve “Jüri Özel Oyunculuk Toplu Performans” ödüllerini kazanan filmde, bir taşra şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan saygın bir anayasa profesörü olan Celal Tan'ın, ilk eşinin ölümünden yıllar sonra bir şekilde hayatını kurtardığı ve kendisinden çok genç olan bir üniversite öğrencisi kızla evlenmesi ve ardından yaşanan trajikomik olayları konu ediliyor.Bill Condon'un yönettiği ve Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ile Billy Burke'un oynadığı “Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1)” filmi, aşk, aksiyon ve dram sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Alacakaranlık, Tutulma ve Yeniay filmlerinin ardından serinin son filmi “Şafak Vakti”, 2 bölüm halinde izleyiciyle buluşturulacak. Serinin son filminin ilk bölümünde, Bella, Edward ve tüm sevdikleri, gösterişli bir düğün, geçirilen romantik balayı ve çalkantılı bir hal alan bebeğin doğumunun getirdiği zincirleme sonuçlarla yüzleşmek durumunda kalır. Tüm bunlar, Jacob Black için de beklenmedik ve şok edici bir gelişme olur.J. C. Chandor'un yönettiği ve Kevin Spacey Paul Bettany, Jeremy Irons ile Zachary Quinto'nun oynadığı “Oyunun Sonu (Margin Call)” filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, bir yatırım kuruluşundaki kilit oyuncuların etrafında geçen 24 saatlik süreç konu alınıyor. Filmde, Peter Sullivan, şirketlerinin batma riski altında olduğunu kanıtlayacak bir bilgiyi su yüzüne çıkarır. Bu bilgiyi kullanarak, şirketi batmaktan kurtarmak ve hatta yükselişe geçmesini sağlamak mümkündür, fakat bu göründüğü kadar kolay olmaz.