-BU HAFTA 3 YENİ FİLM GÖSTERİME GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Bu hafta üç yeni film sinemaseverlerle buluşacak. Vladimir Perisic'in yönettiği ve Relja Popovic, Boris Isakovic ile Miroslav Stevanovic'in oynadığı ''Sıradan İnsanlar/Ordinary People'', savaş ve insan olma halini sorgulayor. Savaşı, savaş filmi şablonundan uzak durarak, sunduğu anlatımıyla dikkat çeken filmin konusu şöyle: ''Sabahın erken saatleri. Bir otobüs bilinmeyen bir yere doğru 7 asker taşımaktadır. Balkanlarda terk edilmiş bir çiftliğe varırlar. Kavurucu sıcağın altında beklemeye başlarlar. İçinde bir grup korkuyla bakan adamın olduğu otobüs yanlarına gelir. Bölük komutanı, gelenlerin düşman olduğunu söyler. Askerler, az sonra harekete geçmek zorunda kalacaklarının farkındadırlar.'' -DOĞRU ADAM VAR MI?- Alan Poul'un yönettiği ve Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Eric Christian Olsen ile Noureen DeWulf'un oynadığı ''B Planı/The Back-up Plan'', aşk, evlilik ve aile kavramlarını ''tersine'' işleyen bir komedi filmi olarak göz dolduruyor. Film, şöyle gelişiyor: ''Yıllarca çeşitli erkeklerle flört eden Zoe, doğru kişiyi beklemenin çok uzun sürdüğüne karar verir. Anne olmaya kararlı olduğundan kurduğu planı uygulamaya karar vererek, doktordan randevu alır ve tek başına gitmeye karar verir. Zoe, aynı gün, Stan'le tanışır. Filizlenen bir ilişkiyi korumaya ve hamileliğin ilk belirtilerini saklamaya çalışan Zoe, kendini bir yanlışlıklar komedisinin içinde bulur.'' -ACEMİ SİHİRBAZ- Jon Turteltaub'un yönettiği ve Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina ile Teresa Palmer'ın oynadığı ''Sihirbazın Çırağı/The Sorcerer's Apprentice'', fantastik film sevenlere hitap ediyor. Nicolas Cage'in oyunculuğunun öne çıktığı filmin konusu şöyle: ''Dev, Balthazar adındaki tuhaf biri hayatına girdiğinde üniversite öğrencisidir. Bir sihirbaz olan Balthazar, kendi gücünü aşan birini aramaktadır. Uzun zamandır Balthazar'ın rakibi olan Horvath, sadece Blake ve Dave'i değil, New York şehrini tehdit etmektedir. Balthazar, Dave'e hızlı bir sihirbazlık eğitimi verir. Horvath'ı durdurmaları gerekmektedir.''