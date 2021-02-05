T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bu hafta 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalni, farklı bir davadan yine hakim karşısına çıktı

05 Şubat 2021 14:00

T24 Dış Haberler

Rus muhalif lider Aleksey Navalni şartlı tahliyesinin taahhütlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan günler sonra, bu sefer de bir 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Geçen temmuz ayında Rusya soruşturma komitesi Navalni'nin Vladimir Putin'in daha uzun süre iktidarda kalmasının yolunu açan anayasa reformuna destek verenlere "yozlaşmış", "ihaneti" ve "vicdanı olmayan insanlar" dediği video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yetkililer, videoda yer alan bir kişinin gazi olduğunu ve Navalni'nin bu kişinin "onur ve şerefini kötülediğini" iddia ediyor.

Bugünkü duruşmada Navalni, "Bu bir halkla ilişkiler davası. Kremlin'in 'Navalni bir gaziye yağdırdı' gibi manşetlere ihtiyacı var" dedi.

rusyanavalnidavaduruşmahakim karşısına çıktı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24