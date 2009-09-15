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'Bu haberler bizi güldürüyor'

Recep İvedik'in çocukluk aşkı Sibel'i canlandıran Sibel Topbaş, aralarında kırgınlık olduğu yönünde çıkan söylentilere açıklık getirdi.

15 Eylül 2009 03:00

Recep İvedik'in çocukluk aşkı Sibel'i canlandıran Sibel Topbaş, aralarında kırgınlık olduğu yönünde çıkan söylentilere açıklık getirdi.

Şahan Gökbakar'ın vizyona ilk çıktığında olay yaratan filmi Recep İvedik'deki çocukluk aşkı Sibel'i başarıyla canlandıran Fatma Topbaş, Şahan Gökbakar'la aralarının dargın olduğu yönünde çıkan haberlere isyan etti.

Süper Star Life'ın haberine göre, "Bu tür haberler yazıldığı için çok rahatsızım" diyen Topbaş, Şahan Gökbakar'la birlikte söylentilere güldüklerini belirtti. Recep İvedik 3 filminin henüz senaryo aşamasında olduğunu ekleyen Fatma Topbaş, "Belli olmaz, belki ben de rol alırım, konuşuyoruz" dedi.

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