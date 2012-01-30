Bu haberi okumadan adım atmayın



T24 - Ortopedi uzmanı Yalın Dirik, buz tutan yollarda düşmeden yürümek için, ''küçük ve dengeli adımlar'' atılması gerektiği söyledi. Dirik, özellikler elleri ceplere sokarak dolaşmamak gerektiğini vurgulayarak, "Buzlu yolda ellerin cepte olması, büyük adımlar atılması düşmeye daha çok neden olmaktadır" dedi.

Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Yalın Dirik, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte yolların, üst geçitlerin ve kaldırımların adeta birer buz pistini andırdığını belirtti.



Buz tutan yollarda kayıp düşmemek için bilinçli davranılması gerektiğini ifade eden Dirik, şunları kaydetti:



''Üşüseniz de ellerinizi cebinize sokmayın. Karlı ve sisli havalarda görüş mesafesinin azalması trafik kazalarında artışa neden olur. Bununla birlikte yayaların karlı, buzlu, kaygan zeminlerde yürümesi güçleşmektedir. Buzlu yolda ellerin cepte olması, büyük adımlar atılması düşmeye daha çok neden olmaktadır. Yürürken düşmeleri azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Kıyafet seçiminizi karlı havaya göre yapın. Evden çıkmadan önce dışarıdaki hava şartlarını kontrol edip, uygun kıyafetler tercih edin. Dar kıyafetler hareket kabiliyetinizi azaltır.''

''Kar gözlüğü kullanın''



Yanlış ayakkabı seçiminin düşmelere ve ayak bileği burkulmasına neden olduğunu vurgulayan Dirik, açıklamasında şunlara yer verdi:



''Tabanı kaygan olmayan altı lastik ve tırtıklı ayakkabılar giyilmelidir. Klasik ya da topuklu ayakkabılar düşme riskinizi artıracaktır. Özellikle ayak bileği yaralanmalarını önlemek için bileği kavrayan botlar tercih edilmelidir. Yürürken küçük ve dengeli adımlar atın. Ellerin cepte olmaması ise düşme anında avuç ortalarını yere koyarak, vücudun herhangi bir bölgesinin yere daha sert bir şekilde çarpmasına engel olur. Yokuş ve merdivenlere dikkat edin. Mümkünse dik yokuşları inip çıkmayın. Merdiven inip çıkarken trabzanları kullanın. Yürürken iki eliniz de dolu olmasın. Çocuğunuzu ya da ağır eşyalarınızı kucakta taşımayın. Poşet ya da çantalarınızı iki elinizle taşımayın. Kar gözlüğü kullanın.''

Düşme sırasında refleks olarak el ve ayak bileğinin öne doğru hareket ettiğini, bu yüzden, el ve ayak bileği kırıklarıyla çok karşılaşıldığını aktaran Dirik, ''Yere düşüp çarpma sonucu kalça kırıkları, omuz çevresi kırık ve çıkıkları, omurga kırıkları sık görülür. Yaş ortalaması arttıkça basit düşmelerle oluşan kırık sayısı da artmaktadır. Özellikle ileri yaştakilere, kötü hava koşullarında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması önerilmektedir'' ifadelerini kullandı.



