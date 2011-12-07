Bu haberi ayakta okuyun

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Sağlık

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İsrailli bir bilim insanı uzun süre egzersiz yapmadan oturmak zorunda kalanların kalçalarının büyüdüğünü kanıtladı.

07 Aralık 2011 02:00



T24- İsrailli bir bilim insanı uzun süre egzersiz yapmadan oturmak zorunda kalanların kalçalarının büyüdüğünü bilimsel olarak kanıtladı.




Hürriyet'in haberine göre, yatalak ve tekerlekli sandalyeye mahkûm hastaların vücut deformasyonlarını bilgisayarlı tarama cihazlarıyla inceleyen İsrailli doktor Amit Gefen, bu tür hastaların kalça kaslarının hareket yetersizliğinden dolayı iki haftada gevşediğini tespit etti.


Bir ay sonra kalçalardaki yağ hücresi sayısının yüzde 50 arttığını gözlemleyen Gefen, oturarak çalışanlara sık sık ayağa kalkıp dolaşmasını öneriyor. 

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