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Bu güvercinlerin her biri, lüks araba değerinde

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da güvercin meraklılarının üye olduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği’nde Türkiye'ye şampiyonluk getiren güvercinler, açılan lokalde meraklılarına gösterildi

05 Kasım 2017 14:52

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da güvercin meraklılarının üye olduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği’nde Türkiye\'ye şampiyonluk getiren güvercinler, açılan lokalde meraklılarına gösterildi. Her biri, lüks araba değerinde olan 17 güvercinin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.
Bursa\'da güvercin meraklılarının oluşturduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği\'nin yeni lokali açıldı. Açılışta, çeşitli dallarda Türkiye\'ye şampiyonluk getiren güvercinler, sergilendi. Güvercinlerin tanıtımını yapan Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Kaya, yeni lokalde üyeleri ağırlarken, amaçlarının Bursa\'daki güvercin meraklılarının bilgi birikimlerini paylaşmak olduğunu söyledi.
İsteyenlere buradan satış da yaptıklarını belirten Kaya, \"Burada bulunan kuşlarımızdan 5-6 tanesi, Türkiye\'ye mal olmuş kuşlarımızdır. Bu kuşlarımız, Şanlıurfa yöresine ait kuşlardır ve \'Şebap\' ismi ile anılıyor. Bu kuşları diğer güvercinlerden ayıran birçok özellik var. Kuşlarımızın boyun ve kafa yapısı, ayak iriliği ve ayak yapısı, gövdesi, göğsünün rengi, diğer kuşlardan çok farklıdır. Bu kuşlar, pazar kuşları değil; bu kuşları besleyen arkadaşlarımızın çoğu iş sahibi, avukat, doktor, mühendis\" diye konuştu. Sergiledikleri kuşların belirli değerlerinin olduğunu söyleyen Kaya, \"Masadaki kuşların değeri, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar çkıyor. Şu an masadaki kuşların toplam değeri, 1 milyon liraya yakın\" dedi. 
Öte yandan lokalin açılışında \'Kürenk\' cinsi güvercin, açık artırmaya çıkarıldı. 15 bin liralık teklifle başlayan açık artırmada 52 bin liraya kadar teklif verilmesine rağmen 100 bin lira olarak belirlenen değerini bulmadığı güvercin için satılmadı.

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