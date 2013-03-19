'Bu gözlük yasaklansın!'

Her daim internete bağlı olan ve görüntü kaydı alabilen Google Glass, gizlilik ihlaline neden olacağı endişesi ise sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi. "Robotları Durdurun" isimli kuruluş, kullanıcıların farkında olmadan görüntülerinin bu gözlükler aracılığıyla çekilebileceğini ve bu nedenle bu gözlüklerin derhal yasaklanması gerektiğini kaydederek harekete geçti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, daha önce de ABD'de bir barda Google Gözlük'e yasak getirilmiş ve bu gözlüklerle bar içine girilmesinin önüne geçilmişti. Bar yönetiminin gözlüğü barın içine sokmamasındaki en önemli etken ise şüphesiz yine gözlüğün gizlice görüntü alabilmesi ve görüntüsü alınanların bunun farkında olmaması.

Bir bilgisayarın yapabildiği temel işlemleri yerine getirebilen, görüntü kaydı, navigasyon, sesli komutları algılayabilme, internette sörf gizi özellikleri olan gözlüğün fiyatı 1500 dolar olarak belirlendi ve Google'ın başlattığı kampanya kapsamında ufak bir kitleye dağıtıldı.

Google eleştirilere şimdilik cevap vermezken, Google Glass yaygınlaşmaya başladığında kitlelerden nasıl tepki göreceği ise merakla bekleniyor.