Bu görüntüyle mücadele ettiği için 100 bin TL'lik tazminat davası açıldı

Antalya’nın Finike ilçesi Alacadağ Köyü'ndeki Kızılcık Yaylası'ndaki mermer ocaklarının kızılçam ve ardıç ormanlarını yok ettiğini söyleyen Antalya Kent Konseyi Tüketici Koruma Grubu Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu, Antalya 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin lira tazminat istemiyle yargılanıyor.

DHA'nın haberine göre, bölgede mermer ocaklarına karşı yürütülen mücadele kapsamında kurulan Finike Taş Ocakları ile Mücadele Platformu'nu da oluşturarak sözcülüğünü üstlenen Ali Ulvi Büyükhnohutçu hakkındaki tazminat davasının ikinci duruşması, Antalya 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.



Bartu Mermer Ocağı firmasının 'ticari faaliyetlerini engellediği' iddiasıyla açtığı dava ve suç duyurusunda, bölgedeki mermer ocaklarına ilişkin Facebook ve Youtube'da paylaşılan fotoğraf ve görüntüler de delil olarak sunuldu. Ayrıca, mermer ocaklarının kapatılması için açılan ruhsat iptal davaları da gerekçeler arasında bulunuyor.

'Çevreyi korumak her vatandaşın ödevidir'

Mahkemedeki savunmasında Anayasa'nın 56'ncı maddesinin kendisine verdiği ödevi yerine getirdiğini belirten Büyüknohutçu, "Bu madde 'Çevreyi korumak her vatandaşın ödevidir' der. Ben Anayasa'nın bana verdiği bu ödevi yapıyorum" dedi. Büyüknohutçu, iddia edildiği gibi hiçbir şekilde firmanın faaliyetlerini engelleyecek fiili bir davranışta bulunmadığını ve davanın reddini talep etti.

Tüketiciler Birliği Federasyonu, Tüketici ve Çevre Derneği gibi STÖ'lerin de katıldığı 100 bin liralık tazminat davası, 30 Ekim 2014 tarihine ertelendi.

'Doğa katliamını engelledik'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Büyüknohutçu, "Yaptığımız açıklamalar veya sosyal paylaşım sitelerinde kullandığımız video ve fotoğraflarla hiç kimsenin ticaretini engellemedik. Tam tersine biz doğanın katliamını, sedir ormanlarının katledilmesini, yok edilmesini engelledik.



Bundan böyle de bu çalışmalarımız devam edecek. Biz kamu olarak daha dikkatli davranılması, toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi ve daha da yükseltilmesi adına toplumu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Taş ocaklarının sedir ormanları ve diğer doğal hayata verdiği zararları yine kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ta ki taş ocaklarının doğaya bir zarar vermemesini sağlayıncaya kadar" diye konuştu.

‘Sindirmek istiyorlar’

Büyüknohutçu'ya destek amaçlı İstanbul 'dan davaya müdahil avukat olarak katılan Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz, "Bu yurttaşımızın doğaya ilişkin endişesini ortaya koyarak tepki vermesi karşısında kamuoyu vicdanındaki huzursuzluğu gündeme getirmesi nedeniyle taş ocağı firmasının 100 bin lira gibi yüksek bir rakamla sindirmeye çalışmasını skandal olarak görüyoruz.



Yurttaşların kamuoyu vicdanını oluşturan duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, doğaya sahip çıkmaları, anayasanın yurttaşlara verdiği bir ödev ve haktır. Bu hakkını kullanan her vatandaşa ticari firmaların dava açmalarına alıştık" dedi.