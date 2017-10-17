"Bu görüntüleri kim, neden servis etti; izleyen subaylar aralarında ne konuşmuştur?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, dün ortaya çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Akıncı Üssü'ndeki görüntülerine ilişkin olarak, "Bu görüntüleri kim, neden servis etti?" diye sordu. "Subaylar bizim komutanlar fena enselenmiş mi demişlerdir!.. Çünkü o iki kişi de hâlâ komutanları…" ifadesini kullanan Tezkan, "Bana göre çok yanlış oldu.." dedi.

Tezkan'ın "Görüntüleri kim neden servis etti?" başlığıyla (17 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Hangi görüntüleri diyecek-siniz..

15 Temmuz gecesi derdest edilen iki komutanın Akıncılar Üssü’nde çekilen görüntülerini..

Biri, Genelkurmay Başkanı Akar..

Halen görevde..

Halen TSK’nın başında..

Diğeri, Genelkurmay İkinci Başkanı Güler..

Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanı..

Servis edilen görüntüler hiç hoş değil..

(Servis edilen diyorum çünkü bu tür görüntüler bir yıl, bir buçuk yıl sonra ortaya çıkmaz.. Bu tür görüntüleri gazeteciler bulup çıkaramaz.. Birileri tarafından verilir..)

*

Org. Güler’in elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlanmış.. Zar zor yürüyorlar.. Bir komutan için üzücü görüntü.. Prestijini sarsıcı görüntü.. Bir ordu için düşündürücü görüntü..

*

(Yeri gelmişken büyük bir parantez açalım..

15 Temmuz karargâh için kara gündür.. FETÖ’cü generaller, albaylar karargâhı ele geçirmiş..

Darbe düğmesine bastıkları anda rahatça derdest edip götürdükleri kişiler komuta kademesiydi..

Genelkurmay Başkanı..

Genelkurmay İkinci Başkanı..

Kara Kuvvetleri Komutanı.

Hava Kuvvetleri Komutanı..

Jandarma Genel Komutanı..

Hava Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Komutanı düğünde derdest edildi.. Hele ‘Havacı Paşa’nın darbe girişimi başladıktan saatler sonra yanındaki 20’den fazla generalle düğünde derdest edilmesi başlı başına skandal..

FETÖ’cü çetenin yargılanması bitsin bunları da konuşacağız herhalde.)

*

Soruyorum; dün servis edilen görüntüleri izleyen alt kademedeki subaylar aralarında ne konuşmuştur?

Bizim komutanlar fena enselenmiş mi demişlerdir!..

Çünkü o iki kişi de hâlâ komutanları…

Sokaktaki vatandaş ne düşünmüştür? Kahve muhabbetine malzeme olmuş mudur?

Okey masasında mevzu edilmiş midir?

*

Merak ediyorum.. 1.5 yıl sonra iki komutanın zor dakikalarının görüntüleri servis edilirken ne düşünüldü? Ne amaçlandı?

Bana göre çok yanlış oldu..

Ayı vuran peşmergeler

İktidarcı medyanın şöyle bir huyu var..

İktidar kime kızarsa, onlar üç misli kızıyor..

İktidar kime çatarsa, onlar beş misli çatıyor.. Çatmakla kalmıyorlar, o kişiyi aşağılayıcı haber imal etmekten çekinmiyorlar..

*

İktidarın arası Putin’le mi açıldı.. Putin bir anda tu kaka oluyor..

İktidarın arası Merkel’le mi bozuldu.. Merkel’in kıyafeti bile itibarsızlaştırma kampanyasının unsuru yapılıyor.. Örnek çok..

*

Geçen gün televizyonda son örneğini gördüm.. Çok güldüm..

Bu aralar Barzani’yle aramız açık ya.. Barzani’yi de peşmergeleri de hırpalamak lazım.. Küçük düşürmek lazım.. Bu amaçla yaptıkları haber şöyle..

‘Barzani’nin peşmergeleri dağda ayının karşısında çıktı. Ayı peşmergeleri karşısında görünce ürktü, can havliyle içlerinden birine saldırdı.. Peşmergelerden biri de ayıyı vurdu.. Yetmezmiş gibi sopayla da vurdu.’